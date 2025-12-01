DAX 23.589 -1,0%ESt50 5.667 +0,0%MSCI World 4.376 +0,0%Top 10 Crypto 11,57 +0,8%Nas 23.276 -0,4%Bitcoin 75.087 +1,0%Euro 1,1610 +0,0%Öl 63,25 -0,1%Gold 4.213 -0,5%
DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Regierung unterstützt Bayer im Glyphosat-Streit -- Apple setzt bei KI auf Google-Manager -- Bilfinger will noch schneller wachsen
Kering Aktie

299,00 EUR +0,65 EUR +0,22 %
HAN
299,50 EUR +6,70 EUR +2,29 %
PAR
Marktkap. 35,9 Mrd. EUR

KGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
WKN 851223

ISIN FR0000121485

Symbol PPRUF

RBC Capital Markets

Kering Sector Perform

08:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Kering
299,00 EUR 0,65 EUR 0,22%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Sector Perform" belassen. Piral Dadhania passte seine Schätzungen und Kursziele für Europas Luxuswarenanbieter am Montagabend an. Bei Kering ändert sich kaum etwas./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 17:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Kering Sector Perform

Unternehmen:
Kering		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
280,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
298,35 €		 Abst. Kursziel*:
-6,15%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
299,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,35%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
251,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kering

08:01 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
28.11.25 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 Kering Neutral UBS AG
20.11.25 Kering Hold Deutsche Bank AG
04.11.25 Kering Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Kering

finanzen.net Analysten-Einschätzungen Kering-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten Kering-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten
finanzen.net CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kering-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kering von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.net CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kering-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kering von vor 10 Jahren abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Kering auf 245 Euro - 'Underweight'
finanzen.net Kering-Aktie: Was Analysten von Kering erwarten
finanzen.net CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kering-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
TraderFox Stocks in Action: SAP, Kering, Atoss Software, MTU Aero Engines, Nokia
Financial Times Kering must kick Gucci habit, chief Luca de Meo tells staff
Business Times L’Oréal starts three-part euro bond sale for Kering Beauté deal
Business Times Kering beats third-quarter forecasts as smaller brands cushion Gucci decline
Financial Times Kering adds to hope of luxury recovery as it stems sales declines
Korea Times Gucci-owner Kering sells beauty unit to L'Oreal for $4.7 bil.
Financial Times Kering chief vows rapid overhaul after sealing €4bn beauty deal
RTE.ie Kering to sell beauty unit to L'Oreal for €4 billion
Financial Times Kering agrees €4bn sale of beauty division to L’Oréal
