Kering Aktie
Marktkap. 35,9 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Symbol PPRUF
Kering Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Sector Perform" belassen. Piral Dadhania passte seine Schätzungen und Kursziele für Europas Luxuswarenanbieter am Montagabend an. Bei Kering ändert sich kaum etwas./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 17:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Kering Sector Perform
|Unternehmen:
Kering
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
280,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
298,35 €
|Abst. Kursziel*:
-6,15%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
299,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,35%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
251,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Kering
|08:01
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Kering Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|24.10.25
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.