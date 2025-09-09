Kering Aktie
Marktkap. 29,29 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Symbol PPRUF
Kering Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kering auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Die von ihm gecoverten Kosmetik-Unternehmen hätten sich in China im August trotz einer breiteren Schwäche des dortigen Online-Kosmetikmarktes gut gehalten und den Bruttowarenwert im Durchschnitt gesteigert, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Im Einzelnen seien die Entwicklungen aber dennoch abgewichen. L?Oreal und Estee Lauder seien weiter stark gewesen, während Procter & Gamble Beauty und Proya auch gewachsen seien und Unilever sowie LVMH hier eher unter Druck gestanden hätten./mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 12:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 12:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: August_0802 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Kering Market-Perform
|Unternehmen:
Kering
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
180,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
233,70 €
|Abst. Kursziel*:
-22,98%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
233,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-22,90%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
173,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Kering
|17:21
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|15:51
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:21
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|15:51
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Kering Verkaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.07.25
|Kering Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:21
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|15:51
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets