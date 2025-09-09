DAX 23.627 -0,4%ESt50 5.358 -0,2%Top 10 Crypto 15,80 +2,7%Dow 45.495 -0,5%Nas 21.970 +0,4%Bitcoin 97.196 +2,0%Euro 1,1718 +0,1%Öl 67,38 +1,3%Gold 3.647 +0,6%
Kering Aktie

233,45 EUR -0,45 EUR -0,19 %
STU
233,40 EUR -0,65 EUR -0,28 %
GVIE
Marktkap. 29,29 Mrd. EUR

KGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
WKN 851223

ISIN FR0000121485

Symbol PPRUF

Bernstein Research

Kering Market-Perform

17:21 Uhr
Kering Market-Perform
Kering
233,45 EUR -0,45 EUR -0,19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kering auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Die von ihm gecoverten Kosmetik-Unternehmen hätten sich in China im August trotz einer breiteren Schwäche des dortigen Online-Kosmetikmarktes gut gehalten und den Bruttowarenwert im Durchschnitt gesteigert, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Im Einzelnen seien die Entwicklungen aber dennoch abgewichen. L?Oreal und Estee Lauder seien weiter stark gewesen, während Procter & Gamble Beauty und Proya auch gewachsen seien und Unilever sowie LVMH hier eher unter Druck gestanden hätten./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 12:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 12:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: August_0802 / Shutterstock.com

