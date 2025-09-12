DAX 23.754 +0,2%ESt50 5.442 +1,0%Top 10 Crypto 16,09 -1,9%Dow 45.945 +0,2%Nas 22.305 +0,7%Bitcoin 97.651 -0,8%Euro 1,1760 +0,2%Öl 67,63 +1,1%Gold 3.663 +0,6%
Kering Aktie

253,80 EUR +11,70 EUR +4,83 %
STU
255,10 EUR +12,60 EUR +5,20 %
GVIE
Marktkap. 29,58 Mrd. EUR

KGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
WKN 851223

ISIN FR0000121485

Symbol PPRUF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Kering auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Die Selbsthilfe-Erholungsstory bei Kering dürfte ähnlich schwankungsanfällig verlaufen wie bei anderen Luxusgüterkonzernen in den vergangenen zehn Jahren, schrieb Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Kering müsse noch greifbare Fortschritte nachweisen, nachdem sich die Aktie um 50 Prozent von den jüngsten Tiefs erholt habe. Angesichts des neuen, starken Konzernchefs Luca De Meo und des neuen Gucci-Kreativdirektors Demna Gvasalia neige er aber eher zu einer optimistischen Einschätzung./gl/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 00:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 05:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: August_0802 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Kering Market-Perform

Unternehmen:
Kering		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
180,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
255,10 €		 Abst. Kursziel*:
-29,44%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
253,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-29,08%
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
173,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kering

16:21 Kering Market-Perform Bernstein Research
10.09.25 Kering Market-Perform Bernstein Research
10.09.25 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
28.08.25 Kering Market-Perform Bernstein Research
13.08.25 Kering Market-Perform Bernstein Research
