Bernstein Research

Kering Market-Perform

16:21 Uhr

Aktie in diesem Artikel Kering 253,80 EUR 11,70 EUR 4,83% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Kering auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Die Selbsthilfe-Erholungsstory bei Kering dürfte ähnlich schwankungsanfällig verlaufen wie bei anderen Luxusgüterkonzernen in den vergangenen zehn Jahren, schrieb Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Kering müsse noch greifbare Fortschritte nachweisen, nachdem sich die Aktie um 50 Prozent von den jüngsten Tiefs erholt habe. Angesichts des neuen, starken Konzernchefs Luca De Meo und des neuen Gucci-Kreativdirektors Demna Gvasalia neige er aber eher zu einer optimistischen Einschätzung./gl/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 00:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 05:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: August_0802 / Shutterstock.com