Kering-Aktie klar im Plus: Lizenzvertrag für Brillen der Marke Valentino
Die Brillensparte des Gucci-Mutterkonzerns Kering hat einen Lizenzvertrag mit dem italienischen Modehaus Valentino über die Herstellung von Sonnenbrillen und Brillen unter der Marke Valentino unterzeichnet.
Die ersten Produkte sollen ab März in den Handel kommen, wie Kering Eyewear mitteilte. Die Valentino-Eyewear-Kollektion für die nächste Frühjahr-/Sommer-Saison werde im kommenden Monat auf einer Messe in Paris vorgestellt.
Die Vereinbarung soll die beiden Luxusunternehmen enger zusammenbringen. Kering hält einen Anteil von 30 Prozent an Valentino - die restlichen 70 Prozent gehören der katarischen Investmentholding Mayhoola - und hat eine Option zum Kauf der Marke, die letzte Woche auf das Jahr 2029 verschoben wurde.
Die Brillenprodukte der Marke Valentino wurden in den vergangenen Jahren an die Schweizer AKN Group, ehemals Akoni Group, lizenziert. Kering Eyewear stellt Brillen und Sonnenbrillen für Marken des französischen Luxuskonzerns wie Gucci, Saint Laurent und Bottega Veneta sowie für externe Marken wie Cartier, Montblanc und Puma her.
Die Kering-Aktie stieg am Montag um bis zu 5,9 Prozent.
DOW JONES
Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com
