DAX23.631 ±-0,0%ESt505.370 +0,2%Top 10 Crypto16,09 +1,8%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.638 +0,3%Euro1,1694 ±-0,0%Öl67,44 -0,2%Gold3.630 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Oracle 871460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Klarna A414N7 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BioNTech (ADRs) A2PSR2 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX verhalten -- Asiens Märkte mehrheitlich fester - Nikkei auf Rekordhoch -- RENK baut Produktion um -- Bitcoin, Rheinmetall, HENSOLDT, VW, SoftBank im Fokus
Top News
Boeing-Aktie steigt: Einigung mit Gewerkschaft erzielt - Abstimmung am Freitag Boeing-Aktie steigt: Einigung mit Gewerkschaft erzielt - Abstimmung am Freitag
Stoxx Europe 50-Wert Richemont-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Richemont Aktionären eine Freude Stoxx Europe 50-Wert Richemont-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Richemont Aktionären eine Freude
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zeitplan verzögert

Kering-Aktie zieht aber an: Option zur Übernahme von Valentino verschoben

11.09.25 09:33 Uhr
Kering-Aktie dennoch gefragt: Luxus-Poker - Mayhoola lässt Kering bei Valentino zappeln | finanzen.net

Kering kann die Modemarke Valentino erst ein Jahr später als ursprünglich geplant übernehmen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kering
233,75 EUR 1,00 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der französische Gucci-Mutterkonzern mitteilte, hat er eine Vereinbarung mit der katarischen Investment-Holding Mayhoola angepasst, wonach die Option zur Komplettübernahme von Valentino auf 2029 verschoben wird.

Wer­bung

Kering hatte 2023 mit Mayhoola den Kauf eines Anteils von 30 Prozent an Valentino für 1,9 Milliarden US-Dollar vereinbart. Der Deal enthielt die Option, den Rest bis 2028 zu übernehmen. Mayhoola hatte die Optionen, die restlichen Anteile 2026 und 2027 an Kering zu verkaufen. Diese wurden nun auf 2028 und 2029 verschoben. Frühestens 2028 wird sich die Eigentümerstruktur demnach verändern, und das auch nur, wenn Mayhoola das anstrebt.

An der EURONEXT Paris steigen die Papiere von Kering am Donnerstag zeitweise um 1,56 Prozent an auf 237,15 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kering

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kering

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: August_0802 / Shutterstock.com, Piotr Swat / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kering

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Kering

DatumRatingAnalyst
10.09.2025Kering Market-PerformBernstein Research
10.09.2025Kering Sector PerformRBC Capital Markets
28.08.2025Kering Market-PerformBernstein Research
13.08.2025Kering Market-PerformBernstein Research
11.08.2025Kering Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.02.2025Kering BuyDeutsche Bank AG
12.02.2025Kering BuyDeutsche Bank AG
16.01.2025Kering BuyDeutsche Bank AG
18.11.2024Kering BuyDeutsche Bank AG
02.10.2024Kering BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Kering Market-PerformBernstein Research
10.09.2025Kering Sector PerformRBC Capital Markets
28.08.2025Kering Market-PerformBernstein Research
13.08.2025Kering Market-PerformBernstein Research
11.08.2025Kering Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.07.2025Kering VerkaufenDZ BANK
30.07.2025Kering UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.07.2025Kering UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.07.2025Kering SellGoldman Sachs Group Inc.
25.06.2025Kering UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kering nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen