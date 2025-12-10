DAX 24.130 -0,1%ESt50 5.708 -0,2%MSCI World 4.427 +0,1%Top 10 Crypto 12,02 -4,4%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 77.177 -1,9%Euro 1,1693 +0,0%Öl 61,88 -1,0%Gold 4.213 -0,4%
Top News
Rücksetzer bei der EOS-Aktie: Markt reagiert mit leichten Gewinnmitnahmen bei Electro Optic Sytems-Rally Rücksetzer bei der EOS-Aktie: Markt reagiert mit leichten Gewinnmitnahmen bei Electro Optic Sytems-Rally
Bitcoin, Ethereum oder Ripple: Welche Kryptowährung dürfte 2026 überzeugen? Bitcoin, Ethereum oder Ripple: Welche Kryptowährung dürfte 2026 überzeugen?
Kering Aktie

Kering Aktien-Sparplan
288,55 EUR -1,65 EUR -0,57 %
STU
288,80 EUR +2,30 EUR +0,80 %
PAR
Marktkap. 35,13 Mrd. EUR

KGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
WKN 851223

ISIN FR0000121485

Symbol PPRUF

JP Morgan Chase & Co.

Kering Underweight

08:01 Uhr
Kering Underweight
Kering
288,55 EUR -1,65 EUR -0,57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Underweight" belassen. Nach ihrem jüngsten Ausblick auf 2026 kommentierte Analystin Chiara Battistini am Mittwochabend nun das bisherige Weihnachtsgeschäft der europäischen Luxuswarenbranche. Wachstumsdynamik und Markentrends entsprächen den Signalen aus der Berichtssaison. Schmuckmarken, mit Ausnahme von Tiffany, zeigten solide Outperformance - gerade Cartier. Bei Mode und Lederwaren seien die Trends von Ferragamo, Marken der Zegna Group, Moncler und Miu Miu solide. Gucci, Burberry, YSL und Loewe seien weniger gefragt./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 21:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Kering Underweight

Unternehmen:
Kering		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
235,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
291,40 €		 Abst. Kursziel*:
-19,35%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
288,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,56%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
251,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kering

08:01 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
28.11.25 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 Kering Neutral UBS AG
20.11.25 Kering Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

