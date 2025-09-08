DAX23.774 +0,2%ESt505.387 +0,3%Top 10 Crypto15,77 +2,6%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.063 +0,8%Euro1,1701 -0,1%Öl67,00 +0,7%Gold3.646 +0,5%
Bilanz im Blick

Synopsys enttäuscht bei Umsatz und Gewinn - Aktie stürzt zweistellig ab

10.09.25 10:12 Uhr
NASDAQ-Aktie Synopsys gerät nach verfehlter Prognose und schwachem Ausblick unter Druck | finanzen.net

Synopsys hat im zweiten Quartal die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn verfehlt und auch der Ausblick enttäuschte. Anleger reagierten und schickten die Aktie deutlich ins Minus.

• Synopsys bleibt bei Umsatz und Gewinn hinter den Erwartungen zurück
• Ausblick ebenfalls schwächer als erwartet
• Anleger schicken die Aktie abwärts

Synopsys verfehlt Erwartungen in Q2

Das Chipdesign-Softwareunternehmen Synopsys öffnete am Dienstag die Bücher für das am 31. Juli beendete Quartal. Dabei erwirtschaftete das Unternehmen einen bereinigten Gewinn von 3,39 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 1,74 Milliarden US-Dollar. Damit verfehlte Synopsys die Analystenerwartungen, die laut IBD bei 3,80 US-Dollar Gewinn je Aktie und 1,77 Milliarden US-Dollar Umsatz gelegen hatten, leicht.

Der Bericht markiert zugleich die erste Quartalsveröffentlichung nach der Übernahme von Ansys für 35 Milliarden US-Dollar Mitte Juli.
"Das dritte Quartal war ein transformatives Quartal. Vor einem herausfordernden geopolitischen Hintergrund haben wir die Ansys-Akquisition abgeschlossen und damit unser Portfolio, unseren Kundenstamm und unsere Geschäftschancen erweitert. Synopsys ist heute mehr denn je der entscheidende Partner für die Technologieforschung und -entwicklung, der für die Entwicklung und Bereitstellung KI-gestützter Produkte benötigt wird", so Sassine Ghazi, Präsident und CEO von Synopsys. "Ich bin zwar stolz darauf, wie unser Team die externen Herausforderungen im Quartal gemeistert hat, unser IP-Geschäft blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. Wir ergreifen Maßnahmen, um unseren Wettbewerbsvorteil auszubauen und ein stabiles, langfristiges Wachstum zu erzielen."
Während Synopsys Marktführer bei EDA-Software für Chipdesign ist, gilt Ansys als führend im Bereich Simulations- und Analysesoftware.

Ausblick im Fokus

Synopsys hat zudem seine konsolidierten Ziele für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2025 vorgestellt. Hintergrund ist die Umstellung des Geschäftsjahres: Statt eines 52/53-Wochen-Zeitraums endet es künftig stets am 31. Oktober. Dadurch umfasst das Geschäftsjahr 2025 insgesamt acht Tage weniger als das Vorjahr - mit zehn Tagen weniger in der ersten und zwei Tagen mehr in der zweiten Jahreshälfte.

Für das laufende Quartal bis Ende Oktober prognostiziert Synopsys einen bereinigten Gewinn von 2,7 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 2,25 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten IBD zufolge dagegen mit 4,50 US-Dollar Gewinn je Aktie bei 2,01 Milliarden US-Dollar Umsatz gerechnet.

Synopsys-Aktie bricht ein

Anleger straften die verfehlten Erwartungen mit starken Verlusten ab. Während die Synopsys-Aktie den NASDAQ-Handel am Dienstag noch mit einem Minus von 0,77 Prozent bei 604,37 US-Dollar beendete, wurden die Kursverluste im außerbörslichen Handel heftiger. Vorbörslich geht es dabei um 19,46 Prozent abwärts auf 486,74 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: Synopsys und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

