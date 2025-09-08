Bilanz im Blick

Synopsys hat im zweiten Quartal die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn verfehlt und auch der Ausblick enttäuschte. Anleger reagierten und schickten die Aktie deutlich ins Minus.

• Synopsys bleibt bei Umsatz und Gewinn hinter den Erwartungen zurück

• Ausblick ebenfalls schwächer als erwartet

• Anleger schicken die Aktie abwärts



Synopsys verfehlt Erwartungen in Q2

Das Chipdesign-Softwareunternehmen Synopsys öffnete am Dienstag die Bücher für das am 31. Juli beendete Quartal. Dabei erwirtschaftete das Unternehmen einen bereinigten Gewinn von 3,39 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 1,74 Milliarden US-Dollar. Damit verfehlte Synopsys die Analystenerwartungen, die laut IBD bei 3,80 US-Dollar Gewinn je Aktie und 1,77 Milliarden US-Dollar Umsatz gelegen hatten, leicht.

Der Bericht markiert zugleich die erste Quartalsveröffentlichung nach der Übernahme von Ansys für 35 Milliarden US-Dollar Mitte Juli.

"Das dritte Quartal war ein transformatives Quartal. Vor einem herausfordernden geopolitischen Hintergrund haben wir die Ansys-Akquisition abgeschlossen und damit unser Portfolio, unseren Kundenstamm und unsere Geschäftschancen erweitert. Synopsys ist heute mehr denn je der entscheidende Partner für die Technologieforschung und -entwicklung, der für die Entwicklung und Bereitstellung KI-gestützter Produkte benötigt wird", so Sassine Ghazi, Präsident und CEO von Synopsys. "Ich bin zwar stolz darauf, wie unser Team die externen Herausforderungen im Quartal gemeistert hat, unser IP-Geschäft blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. Wir ergreifen Maßnahmen, um unseren Wettbewerbsvorteil auszubauen und ein stabiles, langfristiges Wachstum zu erzielen."

Während Synopsys Marktführer bei EDA-Software für Chipdesign ist, gilt Ansys als führend im Bereich Simulations- und Analysesoftware.

Ausblick im Fokus

Synopsys hat zudem seine konsolidierten Ziele für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2025 vorgestellt. Hintergrund ist die Umstellung des Geschäftsjahres: Statt eines 52/53-Wochen-Zeitraums endet es künftig stets am 31. Oktober. Dadurch umfasst das Geschäftsjahr 2025 insgesamt acht Tage weniger als das Vorjahr - mit zehn Tagen weniger in der ersten und zwei Tagen mehr in der zweiten Jahreshälfte.

Für das laufende Quartal bis Ende Oktober prognostiziert Synopsys einen bereinigten Gewinn von 2,7 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 2,25 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten IBD zufolge dagegen mit 4,50 US-Dollar Gewinn je Aktie bei 2,01 Milliarden US-Dollar Umsatz gerechnet.

Synopsys-Aktie bricht ein

Anleger straften die verfehlten Erwartungen mit starken Verlusten ab. Während die Synopsys-Aktie den NASDAQ-Handel am Dienstag noch mit einem Minus von 0,77 Prozent bei 604,37 US-Dollar beendete, wurden die Kursverluste im außerbörslichen Handel heftiger. Vorbörslich geht es dabei um 19,46 Prozent abwärts auf 486,74 US-Dollar.

