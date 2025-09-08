Synopsys enttäuscht bei Umsatz und Gewinn - Aktie stürzt zweistellig ab
Synopsys hat im zweiten Quartal die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn verfehlt und auch der Ausblick enttäuschte. Anleger reagierten und schickten die Aktie deutlich ins Minus.
Werte in diesem Artikel
• Synopsys bleibt bei Umsatz und Gewinn hinter den Erwartungen zurück
• Ausblick ebenfalls schwächer als erwartet
• Anleger schicken die Aktie abwärts
Synopsys verfehlt Erwartungen in Q2
Das Chipdesign-Softwareunternehmen Synopsys öffnete am Dienstag die Bücher für das am 31. Juli beendete Quartal. Dabei erwirtschaftete das Unternehmen einen bereinigten Gewinn von 3,39 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 1,74 Milliarden US-Dollar. Damit verfehlte Synopsys die Analystenerwartungen, die laut IBD bei 3,80 US-Dollar Gewinn je Aktie und 1,77 Milliarden US-Dollar Umsatz gelegen hatten, leicht.
Der Bericht markiert zugleich die erste Quartalsveröffentlichung nach der Übernahme von Ansys für 35 Milliarden US-Dollar Mitte Juli.
"Das dritte Quartal war ein transformatives Quartal. Vor einem herausfordernden geopolitischen Hintergrund haben wir die Ansys-Akquisition abgeschlossen und damit unser Portfolio, unseren Kundenstamm und unsere Geschäftschancen erweitert. Synopsys ist heute mehr denn je der entscheidende Partner für die Technologieforschung und -entwicklung, der für die Entwicklung und Bereitstellung KI-gestützter Produkte benötigt wird", so Sassine Ghazi, Präsident und CEO von Synopsys. "Ich bin zwar stolz darauf, wie unser Team die externen Herausforderungen im Quartal gemeistert hat, unser IP-Geschäft blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. Wir ergreifen Maßnahmen, um unseren Wettbewerbsvorteil auszubauen und ein stabiles, langfristiges Wachstum zu erzielen."
Während Synopsys Marktführer bei EDA-Software für Chipdesign ist, gilt Ansys als führend im Bereich Simulations- und Analysesoftware.
Ausblick im Fokus
Synopsys hat zudem seine konsolidierten Ziele für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2025 vorgestellt. Hintergrund ist die Umstellung des Geschäftsjahres: Statt eines 52/53-Wochen-Zeitraums endet es künftig stets am 31. Oktober. Dadurch umfasst das Geschäftsjahr 2025 insgesamt acht Tage weniger als das Vorjahr - mit zehn Tagen weniger in der ersten und zwei Tagen mehr in der zweiten Jahreshälfte.
Für das laufende Quartal bis Ende Oktober prognostiziert Synopsys einen bereinigten Gewinn von 2,7 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 2,25 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten IBD zufolge dagegen mit 4,50 US-Dollar Gewinn je Aktie bei 2,01 Milliarden US-Dollar Umsatz gerechnet.
Synopsys-Aktie bricht ein
Anleger straften die verfehlten Erwartungen mit starken Verlusten ab. Während die Synopsys-Aktie den NASDAQ-Handel am Dienstag noch mit einem Minus von 0,77 Prozent bei 604,37 US-Dollar beendete, wurden die Kursverluste im außerbörslichen Handel heftiger. Vorbörslich geht es dabei um 19,46 Prozent abwärts auf 486,74 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
Übrigens: Synopsys und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Synopsys
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Synopsys
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Synopsys News
Bildquellen: Mojahid Mottakin / Shutterstock.com
Nachrichten zu Synopsys Inc.
Analysen zu Synopsys Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2019
|Synopsys Buy
|Needham & Company, LLC
|03.04.2019
|Synopsys Buy
|Needham & Company, LLC
|28.03.2019
|Synopsys Buy
|Needham & Company, LLC
|06.12.2018
|Synopsys Buy
|Needham & Company, LLC
|06.12.2018
|Synopsys Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2019
|Synopsys Buy
|Needham & Company, LLC
|03.04.2019
|Synopsys Buy
|Needham & Company, LLC
|28.03.2019
|Synopsys Buy
|Needham & Company, LLC
|06.12.2018
|Synopsys Buy
|Needham & Company, LLC
|06.12.2018
|Synopsys Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2015
|Synopsys Hold
|The Benchmark Company
|04.12.2008
|Synopsys Upgrade
|Citigroup Corp.
|02.02.2007
|Synopsys neutral
|DA Davidson
|31.01.2007
|Update Synopsys Inc.: Neutral
|DA Davidson
|30.11.2006
|Synopsys hold
|Deutsche Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2008
|Synopsys Downgrade
|Citigroup Corp.
|24.06.2005
|Synopsys underweight
|Prudential Financial
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Synopsys Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen