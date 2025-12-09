DAX 24.186 -0,5%ESt50 5.721 -0,6%MSCI World 4.411 +0,1%Top 10 Crypto 12,00 +2,8%Nas 23.195 -1,7%Bitcoin 76.450 +1,7%Euro 1,1728 -0,1%Öl 61,40 +0,3%Gold 4.344 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T BASF BASF11 RENK RENK73 SAP 716460 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Übernahme durch UniCredit ergibt laut Commerzbank-Chefin aktuell keinen Sinn -- BVB im Fokus
Top News
Neuer Anlauf für Weihnachtsrally: DAX mit positivem Start in die Woche Neuer Anlauf für Weihnachtsrally: DAX mit positivem Start in die Woche
ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kering Aktie

Kaufen
Verkaufen
Kering Aktien-Sparplan
297,25 EUR +3,95 EUR +1,35 %
STU
280,00 CHF +3,55 CHF +1,29 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 36,31 Mrd. EUR

KGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 851223

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121485

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PPRUF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Kering Sell

08:16 Uhr
Kering Sell
Aktie in diesem Artikel
Kering
297,25 EUR 3,95 EUR 1,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kering auf "Sell" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Timing und Ausmaß des nächsten Aufschwungs der Luxusbranche seien Kern aktueller Debatten, schrieb Nick Anderson am Freitagnachmittag. Aus seiner Sicht sei vor allem Letzteres entscheidend. Seine pessimistische Einschätzung, dass das Wachstum im nächsten Zyklus im historischen Vergleich eher moderat ausfallen dürfte, stoße aber auf wenig Gegenliebe, so Anderson. Überraschend wenig werde zuletzt über LVMH gesprochen. Im Fokus des Interesses stünden Richemont, Kering und Hermes./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 16:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Kering Sell

Unternehmen:
Kering		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
190,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
297,50 €		 Abst. Kursziel*:
-36,13%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
297,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-36,08%
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
251,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kering

08:16 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
28.11.25 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 Kering Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Kering

finanzen.net CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kering von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kering von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Kering-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten
finanzen.net CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kering-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kering von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.net CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kering-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kering von vor 10 Jahren abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Kering auf 245 Euro - 'Underweight'
Financial Times Kering must kick Gucci habit, chief Luca de Meo tells staff
Business Times L’Oréal starts three-part euro bond sale for Kering Beauté deal
Business Times Kering beats third-quarter forecasts as smaller brands cushion Gucci decline
Financial Times Kering adds to hope of luxury recovery as it stems sales declines
Korea Times Gucci-owner Kering sells beauty unit to L'Oreal for $4.7 bil.
Financial Times Kering chief vows rapid overhaul after sealing €4bn beauty deal
RTE.ie Kering to sell beauty unit to L'Oreal for €4 billion
Financial Times Kering agrees €4bn sale of beauty division to L’Oréal
RSS Feed
Kering zu myNews hinzufügen