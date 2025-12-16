DAX 24.053 -0,1%ESt50 5.718 +0,0%MSCI World 4.391 -0,1%Top 10 Crypto 11,57 +1,2%Nas 23.111 +0,2%Bitcoin 74.352 -0,6%Euro 1,1716 -0,3%Öl 60,11 +2,2%Gold 4.318 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Warner will wohl zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten, Netflix vorn -- D-Wave, Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
Infineon und Lenovo treiben autonomes Fahren voran - So reagiert die Infineon-Aktie Infineon und Lenovo treiben autonomes Fahren voran - So reagiert die Infineon-Aktie
UBS AG: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält Neutral UBS AG: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält Neutral
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kering Aktie

Kaufen
Verkaufen
Kering Aktien-Sparplan
308,45 EUR -1,10 EUR -0,36 %
XETRA
287,79 CHF -1,16 CHF -0,40 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 37,28 Mrd. EUR

KGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 851223

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121485

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PPRUF

JP Morgan Chase & Co.

Kering Underweight

13:31 Uhr
Kering Underweight
Aktie in diesem Artikel
Kering
308,45 EUR -1,10 EUR -0,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Underweight" belassen. Analystin Chiara Battistini gab ihren Schätzungen für den Luxuskonzern am Dienstagabend in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht den letzten Feinschliff. Dabei spielte die Trennung von Kering Beaute die größte Rolle./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 21:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: August_0802 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Kering Underweight

Unternehmen:
Kering		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
235,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
306,05 €		 Abst. Kursziel*:
-23,22%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
308,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-23,81%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
251,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kering

13:31 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
28.11.25 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Kering

Dow Jones Flexibilität verbessert Kering trennt sich von Mehrheitsanteil an Fifth-Avenue-Immobilie - Aktie unter Druck Kering trennt sich von Mehrheitsanteil an Fifth-Avenue-Immobilie - Aktie unter Druck
finanzen.net CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kering von vor 3 Jahren gekostet
finanzen.net CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kering von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kering von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Kering-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten
finanzen.net CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kering-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kering von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.net CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kering-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kering von vor 10 Jahren abgeworfen
Financial Times Kering must kick Gucci habit, chief Luca de Meo tells staff
Business Times L’Oréal starts three-part euro bond sale for Kering Beauté deal
Business Times Kering beats third-quarter forecasts as smaller brands cushion Gucci decline
Financial Times Kering adds to hope of luxury recovery as it stems sales declines
Korea Times Gucci-owner Kering sells beauty unit to L'Oreal for $4.7 bil.
Financial Times Kering chief vows rapid overhaul after sealing €4bn beauty deal
RTE.ie Kering to sell beauty unit to L'Oreal for €4 billion
Financial Times Kering agrees €4bn sale of beauty division to L’Oréal
RSS Feed
Kering zu myNews hinzufügen