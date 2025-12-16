Kering Aktie
Marktkap. 37,28 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Symbol PPRUF
Kering Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Underweight" belassen. Analystin Chiara Battistini gab ihren Schätzungen für den Luxuskonzern am Dienstagabend in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht den letzten Feinschliff. Dabei spielte die Trennung von Kering Beaute die größte Rolle./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 21:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: August_0802 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Kering Underweight
|Unternehmen:
Kering
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
235,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
306,05 €
|Abst. Kursziel*:
-23,22%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
308,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-23,81%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
251,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
