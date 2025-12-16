JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Underweight" belassen. Analystin Chiara Battistini gab ihren Schätzungen für den Luxuskonzern am Dienstagabend in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht den letzten Feinschliff. Dabei spielte die Trennung von Kering Beaute die größte Rolle./rob/ag/bek

