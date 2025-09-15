Keine Finanzdaten

Bei Kering sind mehrere Luxusmodemarken von einem Cyberangriff attackiert worden, bei dem auch Kundendaten gestohlen wurden.

Kering selbst machte den Hackerangriff am Dienstag öffentlich.

Wie der französische Luxusgüterkonzern mitteilte, haben sich Hacker im Juni Zugang zu den privaten Daten der Kunden verschafft. Welche seiner Marken vom Cyberangriff betroffen waren, teilte Kering nicht mit. Zum Konzern gehören Gucci, Balenciaga, Alexander McQueen und weitere Luxusmarken.

Kering lehnte es ab, die Art der gestohlenen Daten, den Namen des Cyberangreifers oder die Anzahl der betroffenen Kunden zu kommentieren.

Bei dem Vorfall wurden Kering zufolge keine Finanzdaten - einschließlich Bankkonto-, Kreditkarten- oder von offizieller Stelle ausgestellte Ausweisdaten - preisgegeben, und die betroffenen Systeme wurden umgehend gesichert. Des weiteren hätten die Luxusmarken die zuständigen Behörden sofort über den Vorfall informiert und die Kunden benachrichtigt.

Kering ist nicht das einzige Unternehmen, das in diesem Jahr Opfer von Hackern geworden ist.

Bei Marks & Spencer war das Online-Geschäft nach einem Cyberangriff im April fast zwei Monate lang unterbrochen, was das britische Einzelhandelsunternehmen letztlich 300 Millionen britische Pfund kostete. "Scattered Lapsus$ Hunters", wie sich die sogenannte Gruppe hinter diesem Hackerangriff nennt, bekannte sich später zu einem Angriff auf Jaguar Land Rover Anfang dieses Monats. Und Louis Vuitton bestätigte im Juli einen Hackerangriff auf Kundendaten.

An der Euronext Paris steigt die Kering-Aktie zeitweise um 4,132 Prozent auf 265,90 Euro.

