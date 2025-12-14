Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:40 bei 90.214,80 US-Dollar und damit 0,06 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 90.271,78 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 11,86 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 28,7 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert 0,53 Prozent auf 81,12 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 81,55 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben steigt Ethereum um 0,12 Prozent auf 3.119,35 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 3.115,61 US-Dollar.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 0,65 Prozent auf 577,16 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 580,93 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 2,019 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Monero-Kurs 0,06 Prozent stärker bei 413,99 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 413,73 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,4083 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2380 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,2365 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,2748 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2712 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Binancecoin-Kurs 0,03 Prozent stärker bei 897,49 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 897,24 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1391 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:40 bei 0,1383 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 0,06 Prozent auf 133,31 US-Dollar, nach 133,24 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verringert sich der Avalanche-Kurs um 1,14 Prozent auf 13,23 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 13,38 US-Dollar.

Währenddessen wird Chainlink bei 13,68 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (13,74 US-Dollar).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,605 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 09:40 auf 1,608 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.