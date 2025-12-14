DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 -2,8%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.864 -0,1%Euro1,1737 ±0,0%Öl61,12 -0,7%Gold4.302 +0,5%
Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Sonntagvormittag am Kryptomarkt

14.12.25 09:48 Uhr
Krypto-Update: Bitcoin & Co. Bewegungen am Sonntagvormittag | finanzen.net

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
71.779,8058 CHF -75,8111 CHF -0,11%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
76.830,9546 EUR -81,1459 EUR -0,11%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
67.436,8134 GBP -71,2242 GBP -0,11%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.045.446,4787 JPY -14.834,2640 JPY -0,11%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
90.176,5417 USD -95,2410 USD -0,11%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.480,9445 CHF 0,9452 CHF 0,04%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.655,5287 EUR 1,0117 EUR 0,04%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.330,8365 GBP 0,8880 GBP 0,04%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
485.456,4926 JPY 184,9514 JPY 0,04%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.116,7957 USD 1,1875 USD 0,04%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
106,1725 CHF 0,1185 CHF 0,11%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
113,5809 EUR 0,0638 EUR 0,06%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
99,6933 GBP 0,0560 GBP 0,06%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
20.763,6975 JPY 11,6721 JPY 0,06%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
133,3100 USD 0,0749 USD 0,06%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
714,7946 CHF 0,5961 CHF 0,08%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
764,6710 EUR 0,2143 EUR 0,03%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
671,1744 GBP 0,1881 GBP 0,03%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
139.789,2972 JPY 39,1738 JPY 0,03%
Charts|News
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
897,4948 USD 0,2515 USD 0,03%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,6051 CHF -0,0056 CHF -0,35%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,7181 EUR -0,0060 EUR -0,35%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,5080 GBP -0,0053 GBP -0,35%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
314,0846 JPY -1,1028 JPY -0,35%
Charts|News

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:40 bei 90.214,80 US-Dollar und damit 0,06 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 90.271,78 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 11,86 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 28,7 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert 0,53 Prozent auf 81,12 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 81,55 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben steigt Ethereum um 0,12 Prozent auf 3.119,35 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 3.115,61 US-Dollar.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 0,65 Prozent auf 577,16 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 580,93 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 2,019 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Monero-Kurs 0,06 Prozent stärker bei 413,99 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 413,73 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,4083 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2380 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,2365 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,2748 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2712 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Binancecoin-Kurs 0,03 Prozent stärker bei 897,49 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 897,24 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1391 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:40 bei 0,1383 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 0,06 Prozent auf 133,31 US-Dollar, nach 133,24 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verringert sich der Avalanche-Kurs um 1,14 Prozent auf 13,23 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 13,38 US-Dollar.

Währenddessen wird Chainlink bei 13,68 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (13,74 US-Dollar).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,605 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 09:40 auf 1,608 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

