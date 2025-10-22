DAX 24.111 -0,2%ESt50 5.653 +0,3%MSCI World 4.321 +0,0%Top 10 Crypto 15,02 +0,7%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 94.320 +1,7%Euro 1,1597 -0,2%Öl 64,81 +0,7%Gold 4.104 +0,3%
Hermès (Hermes International) Aktie

2.232,00 EUR +32,00 EUR +1,45 %
STU
1.989,51 CHF +18,38 CHF +0,93 %
BRX
Marktkap. 235,88 Mrd. EUR

KGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670

ISIN FR0000052292

Symbol HESAF

08:51 Uhr
Hermès (Hermes International) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hermes auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2310 Euro belassen. Die jüngsten Umsatzzahlen des Luxusgüterkonzerns belegten ein vergleichsweise verhaltenes drittes Quartal im Rahmen eines sich offenbar aufhellenden Branchenumfelds, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Unsicherheit über die Wachstumsdynamik des Unternehmens halte an./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 21:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
2.310,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
2.195,00 €		 Abst. Kursziel*:
5,24%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
2.232,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,49%
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.453,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

08:51 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
08:01 Hermès (Hermes International) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.25 Hermès (Hermes International) Kaufen DZ BANK
22.10.25 Hermès (Hermes International) Hold Jefferies & Company Inc.
22.10.25 Hermès (Hermes International) Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

dpa-afx Prognose bestätigt Hermès-Aktie klar im Minus: Stärker zugelegt als erwartet - Wechselkurse belasten Hermès-Aktie klar im Minus: Stärker zugelegt als erwartet - Wechselkurse belasten
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Hermes auf 2600 Euro - 'Kaufen'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Hermes auf 2250 Euro - 'Hold'
TraderFox Hermès-Aktie: Ein Investment-Juwel trotz kurzfristiger Delle
dpa-afx ROUNDUP: Hermes wächst unerwartet stark - Aktie wegen Lederwaren unter Druck
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Hermes schwächeln nach Zahlen
Dow Jones Luxusmodekonzern Hermes erfreut sich guter Nachfrage - Ausblick bestätigt
finanzen.net CAC 40-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hermès (Hermes International) von vor 10 Jahren eingebracht
TraderFox Luxussektor feiert Comeback: LVMH entfacht Rebound-Kursrallye – Wie Hermès, Kering und Co. von kreativer Renaissance profitieren!
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 30th April 2025
GlobeNewswire Hermès International: First Quarter 2025 Revenue
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 31st March 2025
GlobeNewswire Hermès International: Availability of the 2024 Universal Registration Document
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 28th February 2025
GlobeNewswire Hermès International: Release on compensation of Executive Chairmen as of 19 February 2025
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 31st January 2025
GlobeNewswire Hermès International: 2024 Full-Year Results
