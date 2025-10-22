Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 235,88 Mrd. EURKGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hermes auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2310 Euro belassen. Die jüngsten Umsatzzahlen des Luxusgüterkonzerns belegten ein vergleichsweise verhaltenes drittes Quartal im Rahmen eines sich offenbar aufhellenden Branchenumfelds, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Unsicherheit über die Wachstumsdynamik des Unternehmens halte an./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 21:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
2.310,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
2.195,00 €
|Abst. Kursziel*:
5,24%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
2.232,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,49%
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.453,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|08:51
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|08:01
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Hermès (Hermes International) Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Hermès (Hermes International) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
