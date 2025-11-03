Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 225,29 Mrd. EURKGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hermes von 2510 auf 2310 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Nach der ermutigenden Berichtssaison ist Analystin Carole Madjo in ihrem Resümee vom Montagabend zwar etwas optimistischer geworden für Europas Luxuswarenbranche. Bei Hermes sieht sie allerdings vergleichsweise wenig Kurstreiber und setzt eher neu auf Moncler. Bei Hermes dürfte sich die Umsatz-Outperformance 2026 etwas verringern./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 22:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 04:00 / GMT
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
2.310,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
2.083,00 €
|Abst. Kursziel*:
10,90%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
2.054,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,46%
|
Analyst Name:
Carole Madjo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.431,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|08:01
|Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|23.10.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Hermès (Hermes International) Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Hermès (Hermes International) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Hermès (Hermes International) Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.04.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|12.10.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
