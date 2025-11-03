DAX 23.733 -1,7%ESt50 5.599 -1,4%MSCI World 4.382 -0,3%Top 10 Crypto 14,11 -0,6%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.096 -2,6%Euro 1,1514 -0,1%Öl 64,12 -1,1%Gold 3.999 -0,1%
Hermès (Hermes International) Aktie

2.054,00 EUR -76,00 EUR -3,57 %
STU
1.908,67 CHF -61,85 CHF -3,14 %
BRX
Marktkap. 225,29 Mrd. EUR

KGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670

ISIN FR0000052292

Symbol HESAF

Barclays Capital

08:01 Uhr
Hermès (Hermes International)
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hermes von 2510 auf 2310 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Nach der ermutigenden Berichtssaison ist Analystin Carole Madjo in ihrem Resümee vom Montagabend zwar etwas optimistischer geworden für Europas Luxuswarenbranche. Bei Hermes sieht sie allerdings vergleichsweise wenig Kurstreiber und setzt eher neu auf Moncler. Bei Hermes dürfte sich die Umsatz-Outperformance 2026 etwas verringern./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 22:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
2.310,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
2.083,00 €		 Abst. Kursziel*:
10,90%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
2.054,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,46%
Analyst Name:
Carole Madjo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.431,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

08:01 Hermès (Hermes International) Equal Weight Barclays Capital
23.10.25 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
23.10.25 Hermès (Hermes International) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.25 Hermès (Hermes International) Kaufen DZ BANK
22.10.25 Hermès (Hermes International) Hold Jefferies & Company Inc.
Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Hermes auf 'Equal Weight' - Ziel 2310 Euro
finanzen.net CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hermès (Hermes International) von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Hermès (Hermes International)-Aktie
finanzen.net CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hermès (Hermes International)-Investment von vor einem Jahr verdient
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Hermes auf 2600 Euro - 'Kaufen'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Hermes auf 2250 Euro - 'Hold'
dpa-afx Hermès-Aktie klar im Minus: Stärker zugelegt als erwartet - Wechselkurse belasten
TraderFox Hermès-Aktie: Ein Investment-Juwel trotz kurzfristiger Delle
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 30th April 2025
GlobeNewswire Hermès International: First Quarter 2025 Revenue
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 31st March 2025
GlobeNewswire Hermès International: Availability of the 2024 Universal Registration Document
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 28th February 2025
GlobeNewswire Hermès International: Release on compensation of Executive Chairmen as of 19 February 2025
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 31st January 2025
GlobeNewswire Hermès International: 2024 Full-Year Results
