Philips Aktie

23,89 EUR +0,11 EUR +0,46 %
STU
22,25 CHF +0,30 CHF +1,35 %
BRX
Marktkap. 22,57 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,48%
WKN 940602

ISIN NL0000009538

Symbol RYLPF

Aktie in diesem Artikel
Philips N.V.
23,89 EUR 0,11 EUR 0,46%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Graham Doyle rechnet mit einer positiven Kursreaktion auf den Quartalsbericht der Niederländer. Das bereinigte operative Ergebnis (adj Ebita) des Medizintechnikkonzerns habe die Erwartungen klar getoppt, und der Auftragseingang sei stark gewesen, schrieb er am Dienstagmorgen./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,78 €		 Abst. Kursziel*:
17,75%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,89 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,20%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Philips N.V.

09:51 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:16 Philips Buy UBS AG
08:46 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
29.10.25 Philips Hold Deutsche Bank AG
29.10.25 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Philips N.V.

dpa-afx Besser als erwartet Philips-Aktie gewinnt: Optimistischer für Marge - Starkes Neugeschäft Philips-Aktie gewinnt: Optimistischer für Marge - Starkes Neugeschäft
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Philips auf 'Buy' - Ziel 28 Euro
dpa-afx Starkes Neugeschäft, Wachstum in Nordamerika: Philips optimistischer für Marge
finanzen.net Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei Philips-Aktie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro
dpa-afx Philips-Aktie verliert: FDA sieht Mängel in Produktionsstätten
finanzen.net Die Expertenmeinungen zur Philips-Aktie im September 2025
finanzen.net So schätzen die Analysten die Philips-Aktie im Juli 2025 ein
finanzen.net Philips: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
EN, Philips Philips' Third-Quarter Results 2025
EN, Philips First Philips Azurion system installed in initiative to expand access to advanced care in Indonesia
EN, Philips Hoag selects Philips to enhance and unify patient monitoring, elevating care across Orange County, USA
EN, Philips How to design for a reassuring MR experience
EN, Philips Every minute matters: transforming stroke care through innovation and collaboration
EN, Philips How to design for a reassuring MR experience
EN, Philips Late-breaking iMODERN findings presented at TCT 2025 and published in the New England Journal of Medicine highlight new evidence to guide treatment choices for heart attack patients
Benzinga Philips Ultrasound Devices Deemed Adulterated Over Manufacturing And Oversight Lapses
