DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 -1,9%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.677 -2,0%Euro1,1528 +0,1%Öl64,56 -0,4%Gold3.985 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Humanoid Global A41B76 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen im MInus -- Palantir im 3. Quartal mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum in Q3 -- Nordex steigert Gewinn im 3. Quartal deutlich -- Evonik im Fokus
Top News
Harte Konkurrenz durch Aktien von Tesla & Co.: Google-Schwester Waymo beschleunigt US-Expansion Harte Konkurrenz durch Aktien von Tesla & Co.: Google-Schwester Waymo beschleunigt US-Expansion
Ausblick: Snap gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: Snap gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Starkes Neugeschäft, Wachstum in Nordamerika: Philips optimistischer für Marge

04.11.25 07:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Philips N.V.
24,00 EUR 0,22 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Philips hat im dritten Quartal operativ deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Zudem zogen die Auftragseingänge an, wie das Unternehmen am Dienstag in Amsterdam mitteilte. Bei der Marge des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und immateriellen Vermögenswerten (Ebita) peilt der Konkurrent des DAX-Konzerns Siemens Healthineers nun das obere Ende der bislang in Aussicht gestellten Spanne von 11,3 bis 11,8 Prozent an. Die Umsatzprognose wurde bestätigt.

Wer­bung

Philips habe sein Umsatzwachstum in Nordamerika beschleunigt, kommentierte der Konzernchef Roy Jakobs die Entwicklung. "Durch Innovation, zielgerichtete Umsetzung und Kostendisziplin konnten wir unsere Marge ausbauen und sind weiterhin auf Kurs, während wir uns in einem unsicheren makroökonomischen Umfeld, einschließlich Zöllen, bewegen." Er verwies zudem auf das starke Neugeschäft, welches auf vergleichbarer Basis - bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte - um acht Prozent zulegte.

Der Umsatz sank im dritten Quartal im Jahresvergleich zwar um zwei Prozent auf 4,3 Milliarden Euro, jedoch war dies auch negativen Währungseffekten geschuldet. Der vergleichbare Umsatz stieg um drei Prozent. Das bereinigte Ebita stieg von 516 auf 531 Millionen Euro, was deutlich besser isst als von Analysten erwartet. Diese hatten einen Rückgang befürchtet. Unter dem Strich verdiente Philips mit 187 Millionen Euro etwas mehr als vor einem Jahr./nas/err/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Philips

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Philips

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Philips N.V.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Philips N.V.

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Philips HoldDeutsche Bank AG
29.10.2025Philips HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025Philips OutperformBernstein Research
29.09.2025Philips NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Philips HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Philips OutperformBernstein Research
30.07.2025Philips BuyUBS AG
29.07.2025Philips OutperformBernstein Research
29.07.2025Philips BuyUBS AG
07.07.2025Philips BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Philips HoldDeutsche Bank AG
29.10.2025Philips HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Philips NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Philips HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Philips NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.10.2024Philips UnderperformJefferies & Company Inc.
18.09.2024Philips UnderperformJefferies & Company Inc.
29.07.2024Philips UnderperformJefferies & Company Inc.
07.05.2024Philips UnderperformJefferies & Company Inc.
29.04.2024Philips SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Philips N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen