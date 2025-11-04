Philips Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Philips von 31,00 auf 31,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die solide Geschäftsdynamik im dritten Quartal sorge für ein gutes Umfeld vor dem Kapitalmarkttag, schrieb Richard Felton am Mittwochabend im Nachgang des Berichts. Die Aktien der Niederländer bleiben auf der Empfehlungsliste von Goldman./ag/gl
Zusammenfassung: Philips Buy
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
31,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,71 €
|Abst. Kursziel*:
27,48%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,22%
|
Analyst Name:
Richard Felton
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,26 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
