Philips Aktie

24,19 EUR -0,57 EUR -2,30 %
STU
22,89 CHF +0,30 CHF +1,35 %
BRX
Marktkap. 23,32 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,48%
WKN 940602

ISIN NL0000009538

Symbol RYLPF

Goldman Sachs Group Inc.

Philips Buy

13:51 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Philips N.V.
24,19 EUR -0,57 EUR -2,30%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Philips von 31,00 auf 31,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die solide Geschäftsdynamik im dritten Quartal sorge für ein gutes Umfeld vor dem Kapitalmarkttag, schrieb Richard Felton am Mittwochabend im Nachgang des Berichts. Die Aktien der Niederländer bleiben auf der Empfehlungsliste von Goldman./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 21:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
31,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,71 €		 Abst. Kursziel*:
27,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,19 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,22%
Analyst Name:
Richard Felton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,26 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Philips N.V.

13:51 Philips Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.11.25 Philips Overweight Barclays Capital
05.11.25 Philips Buy UBS AG
05.11.25 Philips Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

