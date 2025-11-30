DAX 24.077 -0,6%ESt50 5.718 -0,6%MSCI World 4.392 -0,4%Top 10 Crypto 11,44 -4,8%Nas 23.111 +0,2%Bitcoin 74.473 +1,3%Euro 1,1749 +0,0%Öl 58,85 -2,5%Gold 4.303 -0,1%
Philips Aktie

Marktkap. 21,62 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,48%
Bernstein Research

Philips Market-Perform

21:36 Uhr
Philips Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Philips mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 22,70 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Nach einem für die europäische Medizintechnikbranche turbulenten Jahr 2025 gibt Analystin Susannah Ludwig in ihrem am Dienstag vorliegenden Bericht ein Update zu den wichtigsten Themen, die 2026 im Fokus stehen. Langfristig rechne sie bei Philips zwar damit, dass die Transformation fortgesetzt werde, die Erwartungen an das, was der Medizintechnikkonzern 2026 liefern könne, seien jedoch zu hoch./ck/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 09:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 16:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

