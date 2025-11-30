Philips Aktie
Marktkap. 21,62 Mrd. EURDiv. Rendite 3,48%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Philips mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 22,70 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Nach einem für die europäische Medizintechnikbranche turbulenten Jahr 2025 gibt Analystin Susannah Ludwig in ihrem am Dienstag vorliegenden Bericht ein Update zu den wichtigsten Themen, die 2026 im Fokus stehen. Langfristig rechne sie bei Philips zwar damit, dass die Transformation fortgesetzt werde, die Erwartungen an das, was der Medizintechnikkonzern 2026 liefern könne, seien jedoch zu hoch./ck/men
Zusammenfassung: Philips Market-Perform
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
22,70 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
22,56 €
|Abst. Kursziel*:
0,62%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
22,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,79%
|
Analyst Name:
Susannah Ludwig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
|21:36
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|03.12.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Philips Overweight
|Barclays Capital
