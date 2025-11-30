DAX 23.770 +0,3%ESt50 5.706 +0,4%MSCI World 4.393 +0,2%Top 10 Crypto 12,49 +5,3%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 79.605 +1,3%Euro 1,1668 +0,4%Öl 63,14 +1,2%Gold 4.211 +0,1%
Philips Aktie

24,08 EUR -0,15 EUR -0,62 %
STU
22,48 CHF -0,09 CHF -0,38 %
BRX
Marktkap. 23,26 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,48%
WKN 940602

ISIN NL0000009538

Symbol RYLPF

JP Morgan Chase & Co.

Philips Neutral

13:16 Uhr
Philips Neutral
Philips N.V.
24,08 EUR -0,15 EUR -0,62%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips nach dem jährlichen Treffen der US-Radiologen mit einem Kursziel von 18,30 Euro auf "Neutral" belassen. Dort habe Philips mit dem 3.0T MRI den ersten heliumfreien Magnetresonanztomographen (MRT) präsentiert, schrieb David Adlington am Mittwoch. Dieses hochwertige Marktsegment wachse derzeit am stärksten, weil Mediziner die Präzision zu erhöhen bestrebt seien./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips Neutral

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
18,30 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
24,10 €		 Abst. Kursziel*:
-24,07%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
24,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-24,00%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,26 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Philips N.V.

13:16 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Philips Overweight Barclays Capital
06.11.25 Philips Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.11.25 Philips Overweight Barclays Capital
05.11.25 Philips Buy UBS AG
mehr Analysen

