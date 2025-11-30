Philips Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips nach dem jährlichen Treffen der US-Radiologen mit einem Kursziel von 18,30 Euro auf "Neutral" belassen. Dort habe Philips mit dem 3.0T MRI den ersten heliumfreien Magnetresonanztomographen (MRT) präsentiert, schrieb David Adlington am Mittwoch. Dieses hochwertige Marktsegment wachse derzeit am stärksten, weil Mediziner die Präzision zu erhöhen bestrebt seien./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:38 / GMT
Analysen zu Philips N.V.
|13:16
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Philips Buy
|UBS AG
|13:16
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Philips Buy
|UBS AG
