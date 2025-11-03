DAX 24.132 +0,7%ESt50 5.679 +0,3%MSCI World 4.393 +0,0%Top 10 Crypto 13,94 -1,8%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.734 -1,9%Euro 1,1530 +0,1%Öl 64,55 -0,5%Gold 3.991 -0,3%
Ryanair Aktie

Marktkap. 27,72 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z

ISIN IE00BYTBXV33

Symbol RYAOF

RBC Capital Markets

Ryanair Outperform

08:01 Uhr
Ryanair Outperform
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
26,52 EUR -0,67 EUR -2,46%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair von 28 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die vom Billigflieger gegebenen Perspektiven seien wohlüberlegt und lägen für 2027 über dem Konsens, schrieb Ruairi Cullinane in dem am Dienstag vorliegenden Resümee der Halbjahreszahlen. Höhere Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2026 bis 2028 spiegelten neben den Erlösaussichten auch Kosteneffekte wider, für 2027 noch verstärkt um Treibstoff-Einsparungen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 18:52 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
26,45 €		 Abst. Kursziel*:
13,42%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
26,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,12%
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

