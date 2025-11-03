Ryanair Aktie
Marktkap. 27,72 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair von 28 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die vom Billigflieger gegebenen Perspektiven seien wohlüberlegt und lägen für 2027 über dem Konsens, schrieb Ruairi Cullinane in dem am Dienstag vorliegenden Resümee der Halbjahreszahlen. Höhere Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2026 bis 2028 spiegelten neben den Erlösaussichten auch Kosteneffekte wider, für 2027 noch verstärkt um Treibstoff-Einsparungen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 18:52 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
26,45 €
|Abst. Kursziel*:
13,42%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
26,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,12%
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
|08:11
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:11
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.01.22
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|12.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|02.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|29.07.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|25.02.20
|Ryanair Underperform
|Credit Suisse Group
|08:11
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.