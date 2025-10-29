UBS AG

Evonik Neutral

11:41 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Neutral" belassen. Das Kerngeschäft des Spezialchemiekonzerns habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Geoff Haire am Dienstag. Um das bestätigte Jahresziel für das operative Ergebnis zu erreichen, müsste der zuletzt übliche saisonale Dämpfer im Schlussquartal aus seiner Sicht diesmal schon geringer ausfallen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

