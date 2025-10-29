DAX 23.729 -1,7%ESt50 5.594 -1,5%MSCI World 4.383 -0,3%Top 10 Crypto 14,07 -1,0%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.222 -2,5%Euro 1,1508 -0,1%Öl 64,06 -1,2%Gold 3.995 -0,2%
SAP-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Ausblick: Beyond Meat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Marktkap. 6,77 Mrd. EUR

KGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01

ISIN DE000EVNK013

Symbol EVKIF

Warburg Research

Evonik Hold

11:16 Uhr
Evonik Hold
Evonik AG
14,46 EUR -0,04 EUR -0,28%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen mit einem Kursziel von 20,40 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal sei so schwach gewesen, wie bereits vorab signalisiert, schrieb Oliver Schwarz am Dienstag./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik Hold

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
20,40 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
14,29 €		 Abst. Kursziel*:
42,76%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
14,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,08%
Analyst Name:
Oliver Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

