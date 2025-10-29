Warburg Research

Evonik Hold

11:16 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen mit einem Kursziel von 20,40 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal sei so schwach gewesen, wie bereits vorab signalisiert, schrieb Oliver Schwarz am Dienstag./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

