Evonik Aktie
Marktkap. 6,77 Mrd. EURKGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen mit einem Kursziel von 20,40 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal sei so schwach gewesen, wie bereits vorab signalisiert, schrieb Oliver Schwarz am Dienstag./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Evonik Hold
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
20,40 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
14,29 €
|Abst. Kursziel*:
42,76%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
14,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,08%
|
Analyst Name:
Oliver Schwarz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Evonik AG
|11:16
|Evonik Hold
|Warburg Research
|09:11
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Evonik Halten
|DZ BANK
|09:11
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
