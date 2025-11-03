RBC Capital Markets

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Sector Perform" belassen. Mark Fielding rechnet in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick damit, dass es Mitte November im Zuge der Jahreszahlen und des Kapitalmarkttags unter anderem Neuigkeiten zur Zukunft von Siemens Healthineers geben wird. Er würde einen mehrheitlichen Ausstieg positiv sehen, stellte aber auch Szenarien auf für einen Erhalt der Mehrheitsbeteiligung. Der Ausblick für 2026 berge angesichts des recht anspruchsvollen Analystenschnitts einige Risiken./rob/tih/ag

