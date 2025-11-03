DAX 24.132 +0,7%ESt50 5.679 +0,3%MSCI World 4.393 +0,0%Top 10 Crypto 13,94 -1,8%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.734 -1,9%Euro 1,1530 +0,1%Öl 64,55 -0,5%Gold 3.991 -0,3%
Siemens Aktie

Siemens Aktien-Sparplan
243,20 EUR -3,30 EUR -1,34 %
STU
Marktkap. 192,72 Mrd. EUR

KGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610

ISIN DE0007236101

Symbol SMAWF

RBC Capital Markets

Siemens Sector Perform

08:01 Uhr
Siemens Sector Perform
Siemens AG
243,20 EUR -3,30 EUR -1,34%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Sector Perform" belassen. Mark Fielding rechnet in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick damit, dass es Mitte November im Zuge der Jahreszahlen und des Kapitalmarkttags unter anderem Neuigkeiten zur Zukunft von Siemens Healthineers geben wird. Er würde einen mehrheitlichen Ausstieg positiv sehen, stellte aber auch Szenarien auf für einen Erhalt der Mehrheitsbeteiligung. Der Ausblick für 2026 berge angesichts des recht anspruchsvollen Analystenschnitts einige Risiken./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 17:39 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Sector Perform

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
245,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
243,75 €		 Abst. Kursziel*:
0,51%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
243,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,74%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
231,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

