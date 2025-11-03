Siemens Aktie
Marktkap. 192,72 Mrd. EURKGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Sector Perform" belassen. Mark Fielding rechnet in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick damit, dass es Mitte November im Zuge der Jahreszahlen und des Kapitalmarkttags unter anderem Neuigkeiten zur Zukunft von Siemens Healthineers geben wird. Er würde einen mehrheitlichen Ausstieg positiv sehen, stellte aber auch Szenarien auf für einen Erhalt der Mehrheitsbeteiligung. Der Ausblick für 2026 berge angesichts des recht anspruchsvollen Analystenschnitts einige Risiken./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 17:39 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Sector Perform
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
245,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
243,75 €
|Abst. Kursziel*:
0,51%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
243,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,74%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
231,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
