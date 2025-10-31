DAX 23.729 -1,7%ESt50 5.594 -1,5%MSCI World 4.383 -0,3%Top 10 Crypto 14,07 -1,0%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.222 -2,5%Euro 1,1508 -0,1%Öl 64,06 -1,2%Gold 3.995 -0,2%
Top News
Sanmina: ZT Systems stärkt Fertigungsgeschäft für KI-Infrastruktur – Umsatzverdoppelung soll ein Jahr früher gelingen!
SAP-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Profil

Pyramid Aktie

Pyramid Aktien-Sparplan
1,08 EUR +0,02 EUR +1,90 %
STU
Marktkap. 24,45 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A254W5

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A254W52

SMC Research

Pyramid Kaufen

10:34 Uhr
Pyramid Kaufen
Pyramid AG
Pyramid AG
1,08 EUR 0,02 EUR 1,90%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung von SMC-Research hat Pyramid einen großen Rahmenvertrag akquiriert, der für gute Wachstumschancen ab 2026 sorgt. SMC-Analyst Holger Steffen leitet daraus ein hohes Kurspotenzial ab.

Pyramid sei laut SMC-Research im ersten Halbjahr mit einem Umsatzplus von 30,5 Prozent auf 40,5 Mio. Euro kräftig gewachsen und habe dabei u.a. stark von der Abarbeitung eines Großauftrags profitiert. Aufgrund einer ebenfalls deutlichen Steigerung der Materialaufwendungen habe das in eine leichte Verbesserung des EBITDA um 2 Prozent auf 1,9 Mio. Euro umgemünzt werden können.

Das zweite Halbjahr werde voraussichtlich nicht an diese Zahlen heranreichen, da die Auslastung der Faytech-Produktion in China aktuell schwach sei und die Abarbeitung des im Oktober gemeldeten Rahmenvertrags entgegen den ursprünglichen Erwartungen erst 2026 zu substanziellen Volumina führen werde. Mitte Oktober habe das Management daher die Jahresprognose für den Umsatz von 88 bis 92 Mio. Euro auf 75 bis 77 Mio. Euro beim Umsatz und für das EBITDA von 4,7 bis 5,5 Mio. Euro auf 3,0 bis 3,5 Mio. Euro reduziert.

Der spektakuläre Rahmenauftrag, der schwerpunktmäßig in den nächsten drei Jahren die Lieferung von Hochleistungsservern mit KI-Funktionalitäten im Volumen von mehr als 100 Mio. Euro an einen Bestandskunden vorsehe, sorge allerdings für gute Perspektiven für die nächsten Jahre. Für 2026 erwarte das Management einen Umsatz von 92 bis 102 Mio. Euro und eine Verbesserung des EBITDA auf 5 bis 6 Mio. Euro, 2027 sollen die Werte dann auf 115 bis 130 Mio. Euro bzw. 6 bis 7,5 Mio. Euro steigen.

Die anspruchsvolle Aufgabe für das Unternehmen werde es sein, diesen Hardware-lastigen Auftrag so zu managen, dass auskömmliche Margen erzielt werden. Die Analysten sehen gute Chancen, dass dies klappen werde, zumal es erhebliche Skaleneffekte bei den Overhead-Kosten geben dürfte.

Die Analysten hatten daher ihr Modell für die nächsten Jahre bereits Mitte Oktober umfassend überarbeitet und die Schätzungen ab 2026 angehoben. Damit hatte sich ihr Kursziel von 1,50 auf 1,80 Euro erhöht. Dieses bleibe aktuell trotz kleinerer Änderungen als Reaktion auf die Halbjahreszahlen unverändert. Damit sehen die Analysten auch nach der jüngsten Kurserholung ein hohes Aufwärtspotenzial von mehr als 70 Prozent und bekräftigen ihre Einstufung mit „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.11.2025 um 10:33 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 04.11.2025 um 8:55 Uhr fertiggestellt und am 04.11.2025 um 9:45 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-04-SMC-Update-Pyramid_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pyramid Kaufen

Unternehmen:
Pyramid AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
1,80 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
1,04 €		 Abst. Kursziel*:
73,08%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
1,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
67,44%
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pyramid AG

10:34 Pyramid Kaufen SMC Research
23.10.25 Pyramid Kaufen SMC Research
28.08.25 Pyramid Halten SMC Research
09.07.25 Pyramid Halten SMC Research
03.04.25 Pyramid Halten SMC Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Pyramid AG

StockXperts Pyramid: Gute Perspektiven für die nächsten Jahre Pyramid: Gute Perspektiven für die nächsten Jahre
Aktien-Global Pyramid: Gute Perspektiven für die nächsten Jahre
EQS Group EQS-News: Pyramid AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2025 – vorläufige Ergebnisse bestätigt
StockXperts Pyramid: Trendwende in vollem Gange
StockXperts Pyramid: Nach Großauftrag hochgestuft
Aktien-Global Pyramid: Nach Großauftrag hochgestuft
StockXperts Pyramid: Stark verbesserte Aussichten
StockXperts Pyramid: Spannend positioniert
StockXperts Pyramid: Kräftiges organisches Wachstum
MotleyFool Here's What Seniors Need to Know About Pyramid Schemes
Benzinga Bitcoin Treasury Companies&#39; Play Like &#39;Ponzi Built On A Pyramid,&#39; Says Peter Schiff; Economist Warns &#39;Wild Centralized Speculation&#39; Eroding BTC&#39;s Foundation
