DAX 24.146 +0,4%ESt50 5.421 +0,5%Top 10 Crypto 16,06 +0,4%Dow 45.565 +0,3%Nas 21.590 +0,2%Bitcoin 97.401 +2,0%Euro 1,1640 +0,0%Öl 67,72 -0,1%Gold 3.396 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- Asiens Märkte uneinig -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Cavendish Hydrogen, Commerzbank, UniCredit, STADA im Fokus
Top News
Snowflake-Aktie springt an: Snowflake schreibt im 2. Quartal schwarze Zahlen Snowflake-Aktie springt an: Snowflake schreibt im 2. Quartal schwarze Zahlen
CrowdStrike-Aktie dennoch in Rot: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle CrowdStrike-Aktie dennoch in Rot: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pyramid Aktie

Kaufen
Verkaufen
Pyramid Aktien-Sparplan
0,85 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 20,3 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A254W5

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A254W52

SMC Research

Pyramid Halten

09:54 Uhr
Pyramid Halten
Aktie in diesem Artikel
Pyramid AG
0,85 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung von SMC-Research hat Pyramid den Umsatz im ersten Halbjahr kräftig und das EBITDA moderat gesteigert. SMC-Analyst Holger Steffen traut dem Unternehmen weitere Fortschritte zu, stuft die Aktie aber weiter mit „Hold“ ein, bis der Auftragseingang die Etablierung eines nachhaltigen Wachstumspfads untermauert.

Pyramid sei im ersten Halbjahr 2025 stark gewachsen und habe den Umsatz, größtenteils organisch, um 28,3 Prozent auf 39,8 Mio. Euro erhöht. Ein wichtiger Wachstumstreiber sei die Abarbeitung von Großaufträgen gewesen, was sich aber andererseits dämpfend auf die Marge ausgewirkt habe. Deswegen sei das Sechsmonats-EBITDA nur von 1,8 auf 1,9 Mio. Euro gestiegen, gleichbedeutend mit einem Margenrückgang von 5,8 auf 4,8 Prozent. Bereinigt um den Erlösbeitrag der neuen Tochter RNT (2,0 Mio. Euro), die nur ein ausgeglichenes EBITDA erzielt habe, habe die Marge allerdings bei 5,0 Prozent gelegen. Und damit habe, auch dank dem erfolgreichen Turnaround der Tochter faytech, wieder ein deutlich besserer Wert erzielt werden können als im zweiten Halbjahr 2024, da waren es nur 4,2 Prozent.

Die Managementprognose für das Gesamtjahr, die einen Umsatz von 88 bis 92 Mio. Euro und ein EBITDA von 4,7 bis 5,5 Mio. Euro vorsehe, sei nicht angepasst worden, was für das zweite Halbjahr zumindest einen Umsatz von 48,2 Mio. Euro und ein EBITDA von 2,8 Mio. Euro impliziere. Das wirke in Relation zu den Halbjahresresultaten zunächst einmal ambitioniert, relativiere sich aber merklich, wenn man den in die Jahresprognose einkalkulierten Beitrag von RNT – ein Umsatz von 15 bis 16 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 0,5 Mio. Euro – in Betracht ziehe, der überwiegend in das zweite Halbjahr falle.

Da die Prognose aber auch die Annahme einer zumindest graduellen wirtschaftlichen Erholung im zweiten Halbjahr impliziere, dieser Prozess nach Eindruck der Analysten aber weiterhin recht zäh verlaufe, haben sie ihre Schätzungen etwas vorsichtiger ausgestaltet. Nachdem sie zuvor Werte am unteren Ende der Zielspannen unterstellt hatten, kalkulieren sie nun mit einem Jahresumsatz von 86 Mio. Euro sowie mit einem EBITDA von 4,5 Mio. Euro.

Entscheidend für das Unternehmen seien weitere Erfolge in der Auftragsakquise, die eine erfolgreiche Umsetzung der innovationsgetriebenen Wachstumsstrategie untermauern. Die Analysten trauen Pyramid hier im zweiten Halbjahr Fortschritte zu, die die Etablierung eines stetigen Wachstumstrends mit steigenden Margen stützen.

Das bilden sie auch in ihrem Modell ab, das, trotz der etwas reduzierten Schätzungen mit 1,50 Euro einen fairen Wert deutlich über dem aktuellen Kurs signalisiere. Ihr Urteil bleibe trotzdem vorerst „Hold“, bis der weitere Auftragseingang und die nächsten Quartale belegen, dass der Wachstumspfad erfolgreich habe etabliert werden können.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 28.08.2025 um 8:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 28.08.2025 um 6:55 Uhr fertiggestellt und am 28.08.2025 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/08/2025-08-28-SMC-Comment-Pyramid_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pyramid Halten

Unternehmen:
Pyramid AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
1,50 €
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
0,85 €		 Abst. Kursziel*:
76,06%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
0,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
76,06%
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pyramid AG

09:54 Pyramid Halten SMC Research
09.07.25 Pyramid Halten SMC Research
03.04.25 Pyramid Halten SMC Research
04.03.25 Pyramid Halten SMC Research
22.11.24 Pyramid Halten SMC Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Pets at Home Group Plc

RSS Feed
Pets at Home Group Plc zu myNews hinzufügen