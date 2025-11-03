UBS AG

Schaeffler Neutral

11:51 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 5,20 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate hätten die Eckdaten bestätigt, schrieb Juan Perez-Carrascosa am Dienstag./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

