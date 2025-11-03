DAX 24.132 +0,7%ESt50 5.679 +0,3%MSCI World 4.393 +0,0%Top 10 Crypto 13,94 -1,8%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.734 -1,9%Euro 1,1530 +0,1%Öl 64,55 -0,5%Gold 3.991 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Humanoid Global A41B76 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen im MInus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Nordex, Evonik, HUGO BOSS im Fokus
Top News
Webinar: Outperformance seit über 4 Jahren - mit ETFs und technischer Analyse zum Erfolg Webinar: Outperformance seit über 4 Jahren - mit ETFs und technischer Analyse zum Erfolg
Nemetschek-Aktie gefragt: Profitabilität im 3. Quartal deutlich gesteigert Nemetschek-Aktie gefragt: Profitabilität im 3. Quartal deutlich gesteigert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Infineon Aktie

Kaufen
Verkaufen
Infineon Aktien-Sparplan
34,11 EUR -0,53 EUR -1,53 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 44,59 Mrd. EUR

KGV 32,18 Div. Rendite 1,11%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 623100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006231004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IFNNF

Bernstein Research

Infineon Outperform

08:01 Uhr
Infineon Outperform
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
34,11 EUR -0,53 EUR -1,53%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Infineon von 49 auf 48 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. David Dai hob am Montag hervor, dass das Geschäft mit KI-Servern im Geschäftsjahr 2026 der klare Wachstumstreiber für den Chipkonzern sein sollte. Für den Moment glaubt er angesichts jüngster Branchenerkenntnisse, dass die Geschäfte mit Automobil- und Industrie-Halbleitern jeweils ihren Tiefpunkt erreicht haben./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 20:03 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 21:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Infineon

Zusammenfassung: Infineon Outperform

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
34,67 €		 Abst. Kursziel*:
38,43%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
34,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,72%
Analyst Name:
David Dai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

08:01 Infineon Outperform Bernstein Research
23.10.25 Infineon Outperform Bernstein Research
13.10.25 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
10.10.25 Infineon Buy Deutsche Bank AG
03.10.25 Infineon Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Infineon AG

finanzen.net Kursziel & Co. Die Expertenmeinungen zur Infineon-Aktie im Oktober 2025 Die Expertenmeinungen zur Infineon-Aktie im Oktober 2025
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net Freundlicher Handel: TecDAX nachmittags mit Zuschlägen
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Mittag nordwärts
EQS Group EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag kaum bewegt
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsstart
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächer
EQS Group EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information
Semiconductor Today Infineon launches EasyPACK C package, with silicon carbide power module as first product
EQS Group EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information
Semiconductor Today Infineon launches CoolSiC MOSFETs 1400V G2 in TO-247PLUS-4 Reflow package
EQS Group EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information
Semiconductor Today Infineon supporting NVIDIA’s 800VDC power architecture
EQS Group EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information
RSS Feed
Infineon AG zu myNews hinzufügen