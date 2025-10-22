DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,62 -3,3%Nas22.624 -1,4%Bitcoin93.231 -0,4%Euro1,1615 +0,1%Öl62,75 +1,8%Gold4.054 -1,7%
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Teamviewer auf 'Halten' - Fairer Wert eingedampft

22.10.25 19:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
6,68 EUR -1,80 EUR -21,23%
Charts|News|Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat TeamViewer von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 21,00 auf 8,50 Euro gekappt. Bei dem auf Fernwartung spezialisierten Softwareanbieter wögen eine enttäuschende Entwicklung des übernommenen Unternehmens 1E und deutlich gedämpfte Wachstumserwartungen schwer, schrieb Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach dem Sport-Sponsoring-Abenteuer aus 2021 drohe 1E zum nächsten strategischen Fehltritt zu werden. Er passte seine Schätzungen an die neue Situation an./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 15:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

