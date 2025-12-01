DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,54 -7,3%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.450 -4,5%Euro1,1608 +0,1%Öl63,62 +0,7%Gold4.242 +0,6%
DAX gibt nach -- Asiens Börsen uneins - Nikkei tiefrot -- HUGO BOSS offenbar vor Wechsel an AR-Spitze -- DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Teamviewer auf 7,50 Euro - 'Neutral'

01.12.25 08:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
5,73 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für TeamViewer von 15 auf 7,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Toby Ogg verwies in seinem Rückblick vom Freitagabend darauf, dass sich die Umsatzdynamik im vergangenen Quartal deutlich verringert habe. Zudem habe der Softwarekonzern das Ziel für den Umschlag von Gewinnen in Barmittel gesenkt. Ogg kappte seine Wachstumsprognose für 2026 sowie die Schätzung für den Barmittelzufluss (FCF)./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 19:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 19:06 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
08:01TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.2025TeamViewer OverweightBarclays Capital
23.10.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
