ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Teamviewer auf 7,50 Euro - 'Neutral'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für TeamViewer von 15 auf 7,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Toby Ogg verwies in seinem Rückblick vom Freitagabend darauf, dass sich die Umsatzdynamik im vergangenen Quartal deutlich verringert habe. Zudem habe der Softwarekonzern das Ziel für den Umschlag von Gewinnen in Barmittel gesenkt. Ogg kappte seine Wachstumsprognose für 2026 sowie die Schätzung für den Barmittelzufluss (FCF)./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 19:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 19:06 / GMT
