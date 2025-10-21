DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,12 +1,0%Nas22.954 -0,2%Bitcoin96.546 +1,6%Euro1,1605 -0,4%Öl61,43 +0,8%Gold4.112 -5,6%
Expertenkonsens

Ausblick: SAP gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

21.10.25 21:32 Uhr
SAP-Aktie im Blick: So dürfte Q3 laut Experten gelaufen sein - Ausblick im Foks | finanzen.net

SAP gewährt Einblick in die Bücher - was Analysten erwarten.

SAP präsentiert am 22.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

17 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,75 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,37 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 16 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,15 Prozent auf 10,62 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,06 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,90 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 29 Analysten von durchschnittlich 43,47 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 36,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu SAP SE (spons. ADRs)

DatumRatingAnalyst
19.07.2019SAP SE (spons ADRs) HoldDeutsche Bank AG
25.04.2019SAP SE (spons ADRs) Market PerformBMO Capital Markets
20.07.2018SAP SE (spons ADRs) OverweightBarclays Capital
20.10.2017SAP SE (spons ADRs) Market PerformBMO Capital Markets
21.07.2017SAP SE (spons ADRs) Market PerformBMO Capital Markets
