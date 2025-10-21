Ausblick: SAP gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SAP gewährt Einblick in die Bücher - was Analysten erwarten.
Werte in diesem Artikel
SAP präsentiert am 22.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
17 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,75 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,37 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 16 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,15 Prozent auf 10,62 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,06 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,90 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 29 Analysten von durchschnittlich 43,47 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 36,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: SAP und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere SAP News
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, SAP AG
Nachrichten zu SAP SE (spons. ADRs)
Analysen zu SAP SE (spons. ADRs)
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.07.2019
|SAP SE (spons ADRs) Hold
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|SAP SE (spons ADRs) Market Perform
|BMO Capital Markets
|20.07.2018
|SAP SE (spons ADRs) Overweight
|Barclays Capital
|20.10.2017
|SAP SE (spons ADRs) Market Perform
|BMO Capital Markets
|21.07.2017
|SAP SE (spons ADRs) Market Perform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2019
|SAP SE (spons ADRs) Market Perform
|BMO Capital Markets
|20.07.2018
|SAP SE (spons ADRs) Overweight
|Barclays Capital
|20.10.2017
|SAP SE (spons ADRs) Market Perform
|BMO Capital Markets
|21.07.2017
|SAP SE (spons ADRs) Market Perform
|BMO Capital Markets
|26.04.2017
|SAP SE (spons ADRs) Market Perform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.07.2019
|SAP SE (spons ADRs) Hold
|Deutsche Bank AG
|18.07.2017
|SAP SE (spons ADRs) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.04.2017
|SAP SE (spons ADRs) Sell
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE (spons. ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen