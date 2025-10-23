DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,27 +2,4%Nas22.967 +1,0%Bitcoin95.207 +2,7%Euro1,1617 ±0,0%Öl66,05 +2,6%Gold4.140 +1,1%
Heute im Fokus
DAX letztlich leicht in Grün -- US-Börsen fester -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
BigBear.ai-Aktie im Höhenflug - wie nachhaltig ist der KI-Boom in einem NVIDIA-getriebenen Umfeld? BigBear.ai-Aktie im Höhenflug - wie nachhaltig ist der KI-Boom in einem NVIDIA-getriebenen Umfeld?
HENSOLDT-Aktie legt zu: HENSOLDT schraubt Erwartungen nach oben - Book-to-Bill-Verhältnis und Marge im Blick HENSOLDT-Aktie legt zu: HENSOLDT schraubt Erwartungen nach oben - Book-to-Bill-Verhältnis und Marge im Blick
GEA-Aktie: Fitch bestätigt Gea Group mit BBB+; Ausblick stabil

23.10.25 20:09 Uhr
GEA-Aktie im Blick: GEA trotzt dem Marktumfeld - Fitch bestätigt Top-Rating!

Fitch hat die Bonitätseinstufung für die GEA Group bestätigt.

GEA
63,10 EUR -0,40 EUR -0,63%
Wie die Ratingagentur mitteilte, stuft sie den im DAX notierten Anlagenbauer weiterhin mit BBB+ ein. Der Ausblick ist stabil. Fitch bescheinigt dem Konzern ein robustes Geschäftsprofil, gestützt durch eine führende Marktposition in der Nahrungsmittelverarbeitung, eine breit aufgestellte Kundenbasis sowie eine ausgeglichene geographische Aufstellung. GEA sei außerdem in der Lage, höhere Kosten an Kunden weiterzugeben.

DOW JONES

Bildquellen: GEA Group

