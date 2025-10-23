GEA-Aktie: Fitch bestätigt Gea Group mit BBB+; Ausblick stabil
Fitch hat die Bonitätseinstufung für die GEA Group bestätigt.
Werte in diesem Artikel
Wie die Ratingagentur mitteilte, stuft sie den im DAX notierten Anlagenbauer weiterhin mit BBB+ ein. Der Ausblick ist stabil. Fitch bescheinigt dem Konzern ein robustes Geschäftsprofil, gestützt durch eine führende Marktposition in der Nahrungsmittelverarbeitung, eine breit aufgestellte Kundenbasis sowie eine ausgeglichene geographische Aufstellung. GEA sei außerdem in der Lage, höhere Kosten an Kunden weiterzugeben.
