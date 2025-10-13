Commerzbank Aktie News: Commerzbank zieht am Mittag an

Kurs der Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Commerzbank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 31,38 EUR.

Das Papier von Commerzbank konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 31,38 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 31,64 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,32 EUR. Bisher wurden heute 539.070 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Bei 38,40 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Am 27.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 55,70 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,956 EUR belaufen. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 31,12 EUR.

Am 06.08.2025 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,14 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,50 EUR im Jahr 2025 aus.

