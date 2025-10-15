TF Bank Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TF Bank Registered stellte am 14.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 2,70 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,53 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat TF Bank Registered im vergangenen Quartal 1,00 Milliarden SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TF Bank Registered 885,7 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.net