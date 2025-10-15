DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.285 +0,2%Top 10 Crypto15,40 -5,2%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.603 -1,0%Euro1,1618 +0,1%Öl62,18 -0,2%Gold4.179 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BASF BASF11 European Lithium A2AR9A Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt rot -- US-Börsen uneinheitlich -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Top News
LVMH-Aktie: LVMH wächst leicht - Analystenprognosen übertroffen LVMH-Aktie: LVMH wächst leicht - Analystenprognosen übertroffen
Salzgitter-Aktie rutscht ab: Salzgitter will über Anleihe Aurubis-Aktien losschlagen Salzgitter-Aktie rutscht ab: Salzgitter will über Anleihe Aurubis-Aktien losschlagen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

TF Bank Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

15.10.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TF Bank AB Registered Shs
16,68 EUR 1,16 EUR 7,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

TF Bank Registered stellte am 14.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 2,70 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,53 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat TF Bank Registered im vergangenen Quartal 1,00 Milliarden SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TF Bank Registered 885,7 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf TF Bank Registered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TF Bank Registered

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu TF Bank AB Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung