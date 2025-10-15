D&M COMPANY: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Werte in diesem Artikel
D&M COMPANY hat am 14.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2025 endete.
Das EPS wurde auf 24,69 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte D&M COMPANY 28,31 JPY je Aktie verdient.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,50 Prozent auf 435,0 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 441,6 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Analysen zu D&M COMPANY CO. LTD Registered Shs
Keine Analysen gefunden.