Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner und Verlierer. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus DAX verabschiedet sich schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schließen in Rot -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, BioNTech, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, NEL, Canopy & Co. im Fokus Reddit hat Beschwerde gegen Social-Media-Verbot in Australien eingelegt. Apple mit Niederlage vor Gericht im Epic Games-Fall um Fortnite-Entwickler. Aroundtown begibt Anleihe in Millionenhöhe. Berenberg hebt Kursziel für Bayer an. Lufthansa-Aktie erhält Kaufempfehlung von Kepler. Universal Music: Vorschlag zur Genehmigung der Downtown-Übernahme.

Wer­bung

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung