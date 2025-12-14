DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 -2,8%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.822 -0,1%Euro1,1737 ±0,0%Öl61,12 -0,7%Gold4.302 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Broadcom A2JG9Z Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Oracle 871460 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schließen in Rot -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, BioNTech, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, NEL, Canopy & Co. im Fokus
Top News
Kryptowährungen in KW 50: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt Kryptowährungen in KW 50: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Enwave veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

14.12.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Enwave CorporationShs
0,22 EUR -0,01 EUR -2,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Enwave lädt am 15.12.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,000 CAD aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,000 CAD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Das vergangene Quartal soll Enwave mit einem Umsatz von insgesamt 4,8 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 32,23 Prozent gesteigert.

1 Analyst gibt für das beendete Fiskaljahr eine Schätzung von -0,020 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 12,4 Millionen CAD, gegenüber 8,2 Millionen CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Enwave

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Enwave

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Enwave CorporationShs

DatumMeistgelesen
Wer­bung