Ausblick: Enwave veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Enwave lädt am 15.12.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,000 CAD aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,000 CAD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Das vergangene Quartal soll Enwave mit einem Umsatz von insgesamt 4,8 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 32,23 Prozent gesteigert.

1 Analyst gibt für das beendete Fiskaljahr eine Schätzung von -0,020 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 12,4 Millionen CAD, gegenüber 8,2 Millionen CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.net