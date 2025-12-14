Ausblick: Enghouse Systems gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Enghouse Systems lädt am 15.12.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,364 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,410 CAD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 125,4 Millionen CAD – ein Minus von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Enghouse Systems 125,7 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 CAD, gegenüber 1,47 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 499,8 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 502,5 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

