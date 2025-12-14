Ausblick: Enghouse Systems gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Werte in diesem Artikel
Enghouse Systems lädt am 15.12.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,364 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,410 CAD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 125,4 Millionen CAD – ein Minus von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Enghouse Systems 125,7 Millionen CAD erwirtschaften konnte.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 CAD, gegenüber 1,47 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 499,8 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 502,5 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Enghouse Systems
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Enghouse Systems
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent