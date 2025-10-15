Material Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Material Group äußerte sich am 14.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 5,04 JPY. Im letzten Jahr hatte Material Group einen Gewinn von 28,59 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Material Group im vergangenen Quartal 1,58 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Material Group 1,25 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 47,38 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 73,10 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,05 Prozent auf 6,29 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net