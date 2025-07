Material Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Heute im Fokus

Metaplanet & Co. decken sich reihenweise mit BTC ein: Aktien von Strategy, Coinbase, Robinhood ziehen an. secunet-Umsatz steigt deutlich an. Clara rudert zurück - Quantencomputing-Fantasie geplatzt. Neues Produktionszentrum treibt DroneShield-Aktie auf Rekordhoch. thyssenkrupp Steel läutet tiefgreifenden Umbau ein - mit kräftigen Lohneinbußen für Stahlarbeiter.