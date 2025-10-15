Shinhan Global Active REIT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shinhan Global Active REIT lud am 14.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 9,44 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -73,980 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,31 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 120,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem -6.404,7 Millionen KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net