Indo Thai Securities präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Indo Thai Securities präsentierte am 13.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,20 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,450 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 237,7 Millionen INR gegenüber 97,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net