PROGRESS TECHNOLOGIES GROUP,Inc Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PROGRESS TECHNOLOGIES GROUP,Inc Registered präsentierte in der am 14.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 38,33 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 16,97 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PROGRESS TECHNOLOGIES GROUP,Inc Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,43 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net