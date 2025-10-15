PROGRESS TECHNOLOGIES GROUP,Inc Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
PROGRESS TECHNOLOGIES GROUP,Inc Registered präsentierte in der am 14.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 38,33 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 16,97 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PROGRESS TECHNOLOGIES GROUP,Inc Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,43 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf PROGRESS TECHNOLOGIES GROUP,Inc. Registered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PROGRESS TECHNOLOGIES GROUP,Inc. Registered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu PROGRESS TECHNOLOGIES GROUP,Inc. Registered Shs
Analysen zu PROGRESS TECHNOLOGIES GROUP,Inc. Registered Shs
Keine Analysen gefunden.