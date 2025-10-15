Hikari Food Service gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hikari Food Service lud am 14.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 28,85 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9,37 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 713,9 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 650,5 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net