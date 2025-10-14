Börse New York: Dow Jones zum Handelsende freundlich

Marktbericht

Der Dow Jones verzeichnete schlussendlich Kursgewinne.

Zum Handelsschluss notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,44 Prozent fester bei 46.270,46 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 18,661 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,801 Prozent auf 45.698,46 Punkte an der Kurstafel, nach 46.067,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 45.452,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 46.522,67 Punkten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Wert von 45.834,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2025, wurde der Dow Jones auf 44.459,65 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 14.10.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 43.065,22 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 9,15 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 47.049,64 Punkten. Bei 36.611,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Walmart (+ 4,98 Prozent auf 107,21 USD), Caterpillar (+ 4,50 Prozent auf 527,47 USD), American Express (+ 3,01 Prozent auf 332,85 USD), Honeywell (+ 2,81 Prozent auf 208,61 USD) und Verizon (+ 2,01 Prozent auf 40,55 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil NVIDIA (-4,40 Prozent auf 180,03 USD), Salesforce (-3,61 Prozent auf 239,77 USD), Goldman Sachs (-2,04 Prozent auf 770,76 USD), JPMorgan Chase (-1,91 Prozent auf 302,08 USD) und Amazon (-1,67 Prozent auf 216,39 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 51.480.360 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,847 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

