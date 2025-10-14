DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.278 -0,2%Top 10 Crypto15,40 -3,5%Nas22.522 -0,8%Bitcoin97.314 -2,3%Euro1,1608 +0,3%Öl62,24 -1,8%Gold4.142 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BASF BASF11 European Lithium A2AR9A Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt rot -- US-Börsen uneinheitlich -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Top News
Schwaches Autogeschäft: Darum wird ein Analyst dennoch bullish für die Tesla-Aktie Schwaches Autogeschäft: Darum wird ein Analyst dennoch bullish für die Tesla-Aktie
Um 18 Uhr live: KI für Anleger - ein Power-Workshop mit Augenzwinkern Richtung Börse Um 18 Uhr live: KI für Anleger - ein Power-Workshop mit Augenzwinkern Richtung Börse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Marktbericht

Börse New York: Dow Jones zum Handelsende freundlich

14.10.25 22:32 Uhr
Börse New York: Dow Jones zum Handelsende freundlich | finanzen.net

Der Dow Jones verzeichnete schlussendlich Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
186,22 EUR -4,08 EUR -2,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
American Express Co.
286,05 EUR 8,60 EUR 3,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
454,50 EUR 19,50 EUR 4,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Goldman Sachs
658,20 EUR -21,60 EUR -3,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Honeywell
178,66 EUR 4,66 EUR 2,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JPMorgan Chase & Co.
261,40 EUR -5,55 EUR -2,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
155,16 EUR -7,16 EUR -4,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Procter & Gamble Co.
128,18 EUR 0,70 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
207,85 EUR -7,60 EUR -3,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
34,67 EUR 0,49 EUR 1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walmart
92,85 EUR 4,91 EUR 5,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
46.270,5 PKT 202,9 PKT 0,44%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsschluss notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,44 Prozent fester bei 46.270,46 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 18,661 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,801 Prozent auf 45.698,46 Punkte an der Kurstafel, nach 46.067,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 45.452,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 46.522,67 Punkten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Wert von 45.834,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2025, wurde der Dow Jones auf 44.459,65 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 14.10.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 43.065,22 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 9,15 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 47.049,64 Punkten. Bei 36.611,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Walmart (+ 4,98 Prozent auf 107,21 USD), Caterpillar (+ 4,50 Prozent auf 527,47 USD), American Express (+ 3,01 Prozent auf 332,85 USD), Honeywell (+ 2,81 Prozent auf 208,61 USD) und Verizon (+ 2,01 Prozent auf 40,55 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil NVIDIA (-4,40 Prozent auf 180,03 USD), Salesforce (-3,61 Prozent auf 239,77 USD), Goldman Sachs (-2,04 Prozent auf 770,76 USD), JPMorgan Chase (-1,91 Prozent auf 302,08 USD) und Amazon (-1,67 Prozent auf 216,39 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 51.480.360 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,847 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen