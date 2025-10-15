DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.285 +0,2%Top 10 Crypto15,40 -5,2%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.603 -1,0%Euro1,1621 +0,1%Öl62,18 -0,2%Gold4.180 +0,9%
VRAIN Solution,Inc Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

15.10.25 06:35 Uhr
VRAIN Solution,Inc Registered hat am 14.10.2025 die Bücher zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 20,81 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VRAIN Solution,Inc Registered 8,17 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VRAIN Solution,Inc Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 92,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 852,0 Millionen JPY im Vergleich zu 442,9 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

