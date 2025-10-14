DAX24.096 -1,2%Est505.511 -1,0%MSCI World4.273 -0,3%Top 10 Crypto15,18 -4,8%Nas22.695 +2,2%Bitcoin95.686 -3,9%Euro1,1555 -0,2%Öl61,85 -2,4%Gold4.137 +0,7%
Kurs der Commerzbank

Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag mit Einbußen

14.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 30,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
30,81 EUR -0,23 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Commerzbank-Aktie notierte um 11:38 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 30,90 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bisher bei 30,39 EUR. Bei 30,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 763.598 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 38,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). 24,27 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 13,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,956 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,650 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,12 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Am 06.08.2025 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,86 Prozent auf 6,14 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

