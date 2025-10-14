Goldman Sachs-Aktie dennoch mit Verlusten: Rekordeinnahmen treiben Gewinn nach oben
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat im dritten Quartal dank unerwartet hoher Erträge einen kräftigen Gewinnsprung hingelegt.
Werte in diesem Artikel
Unter dem Strich verdiente das Geldhaus 4,1 Milliarden Dollar (3,5 Mrd Euro) und damit 37 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Dienstag in New York mitteilte. Das war deutlich mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.
Besonders die gestiegenen Einnahmen aus dem Handel mit Wertpapieren und der Begleitung von Übernahmen und Börsengängen trieben die Erträge der Bank im Jahresvergleich um ein Fünftel auf fast 15,2 Milliarden Dollar nach oben. Damit lagen sie so hoch wie noch nie in einem dritten Quartal. Trotzdem ging es für die Goldman Sachs-Aktie im vorbörslichen New Yorker Handel am Dienstag zunächst um 1,85 Prozent abwärts auf 772,24 US-Dollar.
/stw/stk
NEW YORK (dpa-AFX)
Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com, Chris Hondros/Getty Images
