JPMorgan-Aktie freundlich: Gewinn stärker gesteigert als gedacht - Handel und Zinsen beflügeln
Die größte US-Bank JPMorgan hat dank eines sprudelnden Wertpapierhandels im dritten Quartal einen weiteren Gewinnsprung hingelegt.
Werte in diesem Artikel
Unter dem Strich stand ein Überschuss von knapp 14,4 Milliarden US-Dollar (12,4 Mrd Euro) und damit fast zwölf Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Institut am Dienstag in New York mitteilte. Zugleich übertraf JPMorgan ChaseCo die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.
So warf der Handel mit Anleihen deutlich mehr ab als im dritten Quartal 2024. Noch stärker wuchs der Aktienhandel. Weil auch die Zinseinnahmen weiter kletterten, legte Bankchef Jamie Dimon die Latte für das Gesamtjahr nun noch etwas höher. So soll der Zinsüberschuss nun etwa 95,8 Milliarden Dollar erreichen. Erst im Juli hatte Dimon sein Ziel auf 95,5 Milliarden Dollar angehoben.
Im vorbörslichen NYSE-Handel zeigen sich die Papiere am Dienstag zeitweise um 0,17 Prozent fester bei 309,11 US-Dollar.
/stw/stk
NEW YORK (dpa-AFX)
Übrigens: JPMorgan Chase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf JPMorgan Chase
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JPMorgan Chase
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere JPMorgan Chase News
Bildquellen: TK Kurikawa / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|JPMorgan ChaseCo Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.2025
|JPMorgan ChaseCo Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.2025
|JPMorgan ChaseCo Halten
|DZ BANK
|08.07.2025
|JPMorgan ChaseCo Buy
|UBS AG
|05.06.2025
|JPMorgan ChaseCo Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|JPMorgan ChaseCo Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.2025
|JPMorgan ChaseCo Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.2025
|JPMorgan ChaseCo Buy
|UBS AG
|05.06.2025
|JPMorgan ChaseCo Outperform
|RBC Capital Markets
|20.05.2025
|JPMorgan ChaseCo Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.2025
|JPMorgan ChaseCo Halten
|DZ BANK
|20.05.2025
|JPMorgan ChaseCo Halten
|DZ BANK
|14.04.2025
|JPMorgan ChaseCo Halten
|DZ BANK
|16.01.2025
|JPMorgan ChaseCo Halten
|DZ BANK
|02.12.2024
|JPMorgan ChaseCo Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.04.2022
|JPMorgan ChaseCo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.10.2021
|JPMorgan ChaseCo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.2017
|JPMorgan ChaseCo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.12.2012
|JPMorgan ChaseCo verkaufen
|JMP Securities LLC
|21.09.2007
|Bear Stearns sell
|Punk, Ziegel & Co
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JPMorgan Chase & Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen