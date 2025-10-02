Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich fester

Index-Performance im Blick

Der Dow Jones gönnte sich schlussendlich eine Verschnaufpause.

Schlussendlich beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 46.519,72 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 18,777 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,160 Prozent leichter bei 46.366,78 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 46.441,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46.283,57 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 46.589,31 Zählern.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,461 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 45.295,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44.484,42 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2024, lag der Dow Jones bei 42.196,52 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9,74 Prozent zu. Bei 46.714,27 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36.611,78 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 2,03 Prozent auf 490,57 USD), 3M (+ 1,79 Prozent auf 158,80 USD), UnitedHealth (+ 1,56 Prozent auf 353,72 USD), Salesforce (+ 1,35 Prozent auf 238,88 USD) und Boeing (+ 1,04 Prozent auf 217,43 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Coca-Cola (-1,02 Prozent auf 66,10 USD), JPMorgan Chase (-1,02 Prozent auf 307,55 USD), Verizon (-0,98 Prozent auf 43,40 USD), Chevron (-0,78 Prozent auf 153,37 USD) und Goldman Sachs (-0,78 Prozent auf 779,38 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 33.674.507 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,861 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,23 Prozent die höchste Dividendenrendite.

