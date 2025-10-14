DAX24.188 -0,8%Est505.528 -0,7%MSCI World4.277 -0,2%Top 10 Crypto15,44 -3,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.820 -2,8%Euro1,1558 -0,1%Öl62,05 -2,1%Gold4.140 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- Asien letztlich tiefer - Nikkei tiefrot -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- Gold, Silber, Conti, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie aber im Minus: Joint Venture für polnische Armee - RENK und HENSOLDT ebenfalls schwach Rheinmetall-Aktie aber im Minus: Joint Venture für polnische Armee - RENK und HENSOLDT ebenfalls schwach
Neo: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte Neo: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
US-Wasserstoffpionier

Plug Power-Aktie nach Analysten-Upgrade kurzzeitig im Aufwind - Experten jedoch trotz starkem Kursplus uneins

14.10.25 10:03 Uhr
Plug Power-Aktie zieht nach Analysten-Uprage kurzzeitig an: NASDAQ-Wert mit 80 % Jahresplus - wie geht es weiter? | finanzen.net

Plug Power erlebt 2025 ein Comeback an der Börse. Doch Analysten bleiben zwiegespalten - und warnen vor Risiken auf dem Weg zur Profitabilität.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Air Products and Chemicals Inc.
223,70 EUR -0,40 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bloom Energy
91,56 EUR -2,44 EUR -2,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Plug Power Inc.
3,26 EUR -0,08 EUR -2,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Plug Power-Aktie seit Jahresbeginn mit über 80 Prozent Kursplus
• Neue Wasserstoffanlagen in den USA sollen Produktion deutlich steigern
• Analysten uneins: Durchschnittliches Kursziel liegt unter aktuellem Niveau

Wer­bung

Stabilisierung und Wachstumsaussichten

Plug Power erlebt im Jahr 2025 eine Erholung. Das Unternehmen, einst als Zugpferd der Wasserstoffrevolution gehandelt, gewinnt nach einer Phase finanzieller Unsicherheit wieder an Vertrauen. Verantwortlich sind laut Forbes Fortschritte bei der Produktion, ein verbessertes Kostenmanagement und eine klarere Ausrichtung auf Effizienz. In den vergangenen Jahren hatte Plug Power mit Lieferkettenproblemen und hohen Liquiditätsabflüssen zu kämpfen. Nun plant das Unternehmen, neue Wasserstoffanlagen in Georgia, Texas und New York in Betrieb zu nehmen. Diese könnten zusammen über 500 Tonnen Flüssigwasserstoff pro Tag erzeugen - ein wichtiger Schritt, um die Produktionsziele zu erreichen.

Analysten sehen begrenztes weiteres Kurspotenzial

Am Montag schloss die Plug Power-Aktie an der NASDAQ mit einem Plus von 14,04 Prozent bei 3,90 US-Dollar. Am Dienstag steht das Papier vorbörslich allerdings unter Druck und büßt zeitweise 5,38 Prozent auf 3,69 US-Dollar ein. Einem Bericht von Stockstoday zufolge trieb vor allem ein Analysten-Upgrade des Hauses Susquehanna den Kurs zum Wochenstart deutlich an. Analyst Biju Perincheril erhöhte sein Kursziel von 1,80 US-Dollar auf 3,50 US-Dollar und sorgte damit für einen Stimmungsumschwung unter Investoren. Er verwies dabei auf die fortgesetzte staatliche Unterstützung für saubere Energien in den USA, insbesondere durch den Inflation Reduction Act. Viele Marktteilnehmer werteten das Update als Zeichen wachsender Zuversicht.

Trotz des jüngsten Kursanstiegs bleibt die Bewertung der Plug Power-Aktie jedoch umstritten. TipRanks zufolge liegen 17 Analysteneinschätzungen vor: Fünf empfehlen den Kauf des Anteilsscheins, zehn das Halten und zwei den Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 2,71 US-Dollar - rund 30 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Das höchste Kursziel liegt bei 7,00 US-Dollar.

Wer­bung

Fortschritte bei Kosten und Liquidität

PlugPower arbeitet gezielt an einer Effizienzsteigerung, wie Forbes berichtet. Das Unternehmen setze auf lokalisierte Produktion und Automatisierung, um die Kosten zu senken. Ziel ist es, bis 2026 eine ausgeglichene Bruttomarge zu erreichen. Zudem wurde die Liquidität mit staatlichen Fördermitteln und Kapitalmaßnahmen stabilisiert, um die Produktionsziele weiter voranzutreiben.

Ein Vorteil liegt in der vertikalen Integration: Plug Power deckt große Teile der Wasserstoff-Wertschöpfungskette ab - von der Elektrolyse über Brennstoffzellen bis hin zu Transport und Speicherung. Diese Struktur soll langfristig höhere Margen und Skaleneffekte ermöglichen.

Anleger zwischen Zuversicht und Vorsicht

Trotz der positiven Signale bleibt Plug Power laut Forbes ein Investment mit erheblichem Risiko. Verzögerungen beim Hochfahren neuer Anlagen, steigende Kosten oder ein Rückgang staatlicher Förderungen könnten die Fortschritte gefährden. Auch die starke Konkurrenz durch Anbieter wie Air Products oder Bloom Energy bleibt ein Unsicherheitsfaktor.

Wer­bung

Gleichzeitig bietet der Sektor erhebliches Potenzial, sollte sich die Wasserstoffwirtschaft wie erwartet durchsetzen. Plug Power gilt als einer der führenden US-Anbieter für grünen Wasserstoff. Ob der Aufwärtstrend anhält, hängt nun vor allem von der Umsetzung der ehrgeizigen Produktions- und Kostenziele ab.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Air Products and Chemicals und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Air Products and Chemicals

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Air Products and Chemicals

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Plug Power Inc

Nachrichten zu Plug Power Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Plug Power Inc.

DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
18.03.2015Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
13.11.2014Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
28.07.2006Plug Power DowngradeThomas Weisel Partners
01.07.2005Plug Power ErsteinschätzungPacific Growth Equities
30.06.2005Update Plug Power Inc.: Equal WeightPacific Growth Equities
DatumRatingAnalyst
27.02.2009Plug Power neues KurszielRBC Capital Markets
03.12.2007Plug Power ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Plug Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen