GNW-News: Rekordzahl an Teilnehmern setzte das Synthetic Aperture Sonar von Kraken Robotics bei REPMUS 2025 ein

ST. JOHN'S, Neufundland und Labrador, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kraken

Robotics Inc. (?Kraken" oder das?Unternehmen") (TSX-V: PNG, OTCQB: KRKNF) gibt

bekannt, dass eine Rekordzahl von Teilnehmern seine Synthetic Aperture Sonar

(SAS)-Technologie bei der jährlichen Übung?Robotic Experimentation and

Prototyping with Maritime Unmanned Systems" (REPMUS) in Portugal eingesetzt hat.

Sieben internationale Marineeinheiten und drei Hersteller unbemannter

Unterwasserfahrzeuge (UUV) setzten Kraken SAS für Übungen zur maritimen

Sicherheit ein, darunter Minenbekämpfungsmaßnahmen und Inspektionen kritischer

Unterwasserinfrastrukturen. Dabei demonstrierten sie die Interoperabilität

zwischen Plattformen, Nationen und Missionszielen im Unterwasserbereich.

?In diesem Jahr hat sich die Nutzung von Kraken SAS bei REPMUS im Vergleich zum

Vorjahr verdoppelt, wobei zehn Teams Kraken-Systeme einsetzten", so Greg Reid,

President und CEO von Kraken Robotics.?Praktische Betriebsversuche wie REPMUS

sind von unschätzbarem Wert - sie ermöglichen uns die Zusammenarbeit mit

Betreibern unter realen Bedingungen, sodass wir unsere Produkt-Roadmaps

verfeinern und weiterhin die besten Lösungen für die Missionen von morgen

liefern können."

Dies ist das vierte Jahr in Folge, in dem Kraken REPMUS unterstützt, wobei die

Zahl der Teilnehmer, die Kraken SAS nutzen, von einem im Jahr 2022 auf zehn im

Jahr 2025 steigt. In diesem Jahr wurde Kraken SAS in vier verschiedene Arten von

UUVs integriert, von kleinen bis zu großen Klassen.

Die Mitarbeiter von Kraken leisteten Unterstützung bei der Integration an Land

und bei der Datenverarbeitung und arbeiteten mit den Anwendern zusammen, um

bewährte Verfahren für einen effizienten und präzisen Betrieb zu entwickeln. Die

Systeme erfassten Daten mit einer konstanten Auflösung von 3 cm x 3 cm und

machten so minenähnliche Objekte und Unterwasserkabel mit einem Durchmesser von

nur 5 cm sichtbar.

An der Übung REPMUS 2025 nahmen mehr als 30 Nationen, 2000 Teilnehmer und 250

autonome Einheiten teil, um die Interoperabilität der Seestreitkräfte in

realistischen Einsatzumgebungen zu testen. Sehen Sie sich eine

Videozusammenfassung der Teilnahme von Kraken an der https://www

an.youtube.com/watch?v=Yyr6E6jHsec (https://www.youtube.com/watch?v=Yyr6E6jHsec)

an.

Abbildung 1: Kraken SAS wurde während der REPMUS-Übung 2025 von sieben

internationalen Marine-Teams und drei Industriepartnern eingesetzt.

ÜBER KRAKEN ROBOTICS INC.

Kraken Robotics Inc. (TSX.V: PNG) (OTCQB: KRKNF) verändert die

Unterwasseraufklärung durch 3D-Bildsensoren, Energielösungen und Robotersysteme.

Unsere Produkte und Dienstleistungen ermöglichen es unseren Kunden, die

Herausforderungen unserer Ozeane sicher, effizient und nachhaltig zu bewältigen.

Krakens Synthetic-Aperture-Sonar-, Sub-Bottom-Imaging- und LiDAR-Systeme bieten

die beste Auflösung ihrer Klasse und liefern wichtige Erkenntnisse zur

Sicherheit, Infrastruktur und Geologie der Ozeane. Unsere revolutionären

drucktoleranten Batterien liefern Strom mit hoher Energiedichte für unbemannte

Unterwasserfahrzeuge und Unterwasser-Energiespeicher.

Kraken Robotics hat seinen Hauptsitz in Kanada und Niederlassungen in

Nordamerika, Südamerika und Europa. Das Unternehmen unterstützt Kunden in über

30 Ländern weltweit.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Erica Hasenfus, Director of Marketing

erica.hasenfus@krakenrobotics.com (mailto:erica.hasenfus@krakenrobotics.com)

Joe MacKay, Chief Financial Officer

(416) 303-0605

jmackay@krakenrobotics.com (mailto:jmackay@krakenrobotics.com)

Greg Reid, President & CEO

(416) 818-9822

greid@krakenrobotics.com (mailto:greid@krakenrobotics.com)

Sean Peasgood, Investor Relations

(647) 955-1274

sean@sophiccapital.com (mailto:sean@sophiccapital.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7ae1856e-12d4-4d5e-98c1-

e68442ea6076

