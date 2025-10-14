GNW-News: Rekordzahl an Teilnehmern setzte das Synthetic Aperture Sonar von Kraken Robotics bei REPMUS 2025 ein
^ST. JOHN'S, Neufundland und Labrador, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kraken
Robotics Inc. (?Kraken" oder das?Unternehmen") (TSX-V: PNG, OTCQB: KRKNF) gibt
bekannt, dass eine Rekordzahl von Teilnehmern seine Synthetic Aperture Sonar
(SAS)-Technologie bei der jährlichen Übung?Robotic Experimentation and
Prototyping with Maritime Unmanned Systems" (REPMUS) in Portugal eingesetzt hat.
Sieben internationale Marineeinheiten und drei Hersteller unbemannter
Unterwasserfahrzeuge (UUV) setzten Kraken SAS für Übungen zur maritimen
Sicherheit ein, darunter Minenbekämpfungsmaßnahmen und Inspektionen kritischer
Unterwasserinfrastrukturen. Dabei demonstrierten sie die Interoperabilität
zwischen Plattformen, Nationen und Missionszielen im Unterwasserbereich.
?In diesem Jahr hat sich die Nutzung von Kraken SAS bei REPMUS im Vergleich zum
Vorjahr verdoppelt, wobei zehn Teams Kraken-Systeme einsetzten", so Greg Reid,
President und CEO von Kraken Robotics.?Praktische Betriebsversuche wie REPMUS
sind von unschätzbarem Wert - sie ermöglichen uns die Zusammenarbeit mit
Betreibern unter realen Bedingungen, sodass wir unsere Produkt-Roadmaps
verfeinern und weiterhin die besten Lösungen für die Missionen von morgen
liefern können."
Dies ist das vierte Jahr in Folge, in dem Kraken REPMUS unterstützt, wobei die
Zahl der Teilnehmer, die Kraken SAS nutzen, von einem im Jahr 2022 auf zehn im
Jahr 2025 steigt. In diesem Jahr wurde Kraken SAS in vier verschiedene Arten von
UUVs integriert, von kleinen bis zu großen Klassen.
Die Mitarbeiter von Kraken leisteten Unterstützung bei der Integration an Land
und bei der Datenverarbeitung und arbeiteten mit den Anwendern zusammen, um
bewährte Verfahren für einen effizienten und präzisen Betrieb zu entwickeln. Die
Systeme erfassten Daten mit einer konstanten Auflösung von 3 cm x 3 cm und
machten so minenähnliche Objekte und Unterwasserkabel mit einem Durchmesser von
nur 5 cm sichtbar.
An der Übung REPMUS 2025 nahmen mehr als 30 Nationen, 2000 Teilnehmer und 250
autonome Einheiten teil, um die Interoperabilität der Seestreitkräfte in
realistischen Einsatzumgebungen zu testen. Sehen Sie sich eine
Videozusammenfassung der Teilnahme von Kraken an der https://www
an.youtube.com/watch?v=Yyr6E6jHsec (https://www.youtube.com/watch?v=Yyr6E6jHsec)
an.
Abbildung 1: Kraken SAS wurde während der REPMUS-Übung 2025 von sieben
internationalen Marine-Teams und drei Industriepartnern eingesetzt.
ÜBER KRAKEN ROBOTICS INC.
Kraken Robotics Inc. (TSX.V: PNG) (OTCQB: KRKNF) verändert die
Unterwasseraufklärung durch 3D-Bildsensoren, Energielösungen und Robotersysteme.
Unsere Produkte und Dienstleistungen ermöglichen es unseren Kunden, die
Herausforderungen unserer Ozeane sicher, effizient und nachhaltig zu bewältigen.
Krakens Synthetic-Aperture-Sonar-, Sub-Bottom-Imaging- und LiDAR-Systeme bieten
die beste Auflösung ihrer Klasse und liefern wichtige Erkenntnisse zur
Sicherheit, Infrastruktur und Geologie der Ozeane. Unsere revolutionären
drucktoleranten Batterien liefern Strom mit hoher Energiedichte für unbemannte
Unterwasserfahrzeuge und Unterwasser-Energiespeicher.
Kraken Robotics hat seinen Hauptsitz in Kanada und Niederlassungen in
Nordamerika, Südamerika und Europa. Das Unternehmen unterstützt Kunden in über
30 Ländern weltweit.
Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete
Aussagen dar. Die in dieser Pressemitteilung verwendeten Wörter?können",
?würden",?könnten",?werden",?beabsichtigen",?planen",?vorwegnehmen",
?glauben",?suchen",?vorschlagen",?schätzen",?erwarten" und ähnliche
Ausdrücke sollen in Bezug auf das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen
kennzeichnen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsbezogene
Aussagen, unter anderem in Bezug auf Geschäftsziele, erwartetes Wachstum,
Betriebsergebnisse, Leistung, Geschäftsprojekte und -chancen sowie
Finanzergebnisse. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken,
Unsicherheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in solchen
zukunftsorientierten Aussagen erwarteten abweichen. Solche Aussagen spiegeln die
aktuellen Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider,
die auf bestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen beruhen und bestimmten
Risiken sowie Unsicherheiten unterliegen, einschließlich, aber nicht beschränkt
auf Veränderungen des Marktes, Wettbewerbs, staatlicher oder regulatorischer
Entwicklungen, allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen und anderer Faktoren,
die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens dargelegt sind.
Zahlreiche Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse,
Leistungen oder Erfolge des Unternehmens von den in dieser Pressemitteilung
beschriebenen abweichen. Dazu zählen unter anderem die oben aufgeführten. Diese
Faktoren sollten nicht als erschöpfend angesehen werden. Sollten eines oder
mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die den
zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen,
können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in dieser Pressemitteilung
beschriebenen abweichen, und man sollte sich nicht allzu sehr auf die in dieser
Pressemitteilung enthaltenen oder durch Bezugnahme in diese Pressemitteilung
einbezogenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Solche Aussagen gelten nur
für den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht
und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsorientierten Aussagen zu
aktualisieren. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsorientierten
Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.
Weder die TSX Venture Exchange Inc. noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß
der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)
übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser
Pressemitteilung, und die OTCQB hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder
genehmigt noch abgelehnt.
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Erica Hasenfus, Director of Marketing
erica.hasenfus@krakenrobotics.com (mailto:erica.hasenfus@krakenrobotics.com)
Joe MacKay, Chief Financial Officer
(416) 303-0605
jmackay@krakenrobotics.com (mailto:jmackay@krakenrobotics.com)
Greg Reid, President & CEO
(416) 818-9822
greid@krakenrobotics.com (mailto:greid@krakenrobotics.com)
Sean Peasgood, Investor Relations
(647) 955-1274
sean@sophiccapital.com (mailto:sean@sophiccapital.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7ae1856e-12d4-4d5e-98c1-
e68442ea6076
Â°
